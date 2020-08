"Volvo Buses towarzyszy nam od samego początku naszej 'elektromobilnej podróży', a nasza współpraca oparta jest na solidnych fundamentach. Volvo produkuje autobusy dobrej jakości, a rozległa sieć dilerów i punktów serwisowych ma dla nas ogromne znaczenie" - powiedział prezes Vy Buss AS Ole Engebret Haugen, cytowany w komunikacie.



Jednym z celów środowiskowych Norwegii jest osiągnięcie poziomu zerowej emisji zanieczyszczeń przez wszystkie autobusy miejskie do 2025 roku. Wprowadzenie większej liczby autobusów elektrycznych jest zatem kluczowym środkiem do osiągnięcia tego celu, przy czym coraz więcej miast podejmuje obecnie działania na rzecz zwiększenia elektryfikacji transportu publicznego, podkreślono.



W lutym 2019 r. w Drammen rozpoczęto eksploatację sześciu autobusów Volvo 7900 Electric. Jesienią tego roku dołączą do nich kolejne 22 elektryczne autobusy Volvo, z czego dwa to modele o dużej pojemności, mogące przewozić do 120 pasażerów. Dla miasta Ålesund Vy Buss zamówił dziesięć autobusów Volvo 7900 Electric, jest to część większego zamówienia, które obejmuje łącznie 66 autobusów Volvo, wskazano również.



"Coraz więcej miast w Europie decyduje się na poprawę stanu środowiska i tworzenie nowych możliwości planowania przestrzeni miejskiej poprzez stopniową elektryfikację transportu publicznego. Tylko w ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy z Norwegii i Szwecji zamówienia na ponad 300 zelektryfikowanych autobusów, w tym ostatnie zamówienia dla Drammen i Ålesund. Wspólnie z przewoźnikami i urbanistami kontynuujemy opracowywanie rozwiązań transportowych dla zrównoważonego, zasilanego elektrycznie transportu publicznego, spełniającego wyjątkowe wymagania każdego miasta" - podsumował dyrektor sprzedaży Volvo Bussar Norge Svenn-Åge Lökken.



