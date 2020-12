Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) z ceną wynoszącą ponad 162,4 mln zł. W sumie w przetargu propozycje złożyło 12 oferentów.

Fragment, którego dotyczy przetarg, jest częścią jednego z trzech odcinków, na jakie podzielono budowę drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego. Odcinek ten, od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), z powodu protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim ma uchyloną decyzję środowiskową dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.

Dlatego w ramach tego odcinka wyodrębniono dwa etapy. Na etap o długości ok. 18,7 km Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (zwęzłem) GDDKiA podpisała na wiosnę umowę z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor, które zaproponowało cenę 752,9 mln zł. Budowa rozpoczęła się w lipcu i ma potrwać do 2023 r.

W czwartek GDDKiA ogłosiła wynik przetargu na projekt i budowę ostatniego etapu o długości ok. 5,33 km - od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła).

Według przedstawicielki GDDKiA, po sprawdzeniu złożonych dokumentów wybrana została najkorzystniejsza oferta. Zadanie to wykona konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner) za ponad 162,4 mln zł.

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należało m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 5,33 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, a także uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 ma powstać w ciągu 36 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Natomiast będą one wliczane do czasu objętego projektowaniem.

Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Nowa Huta w Krakowie pierwotnie został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 13 km oraz fragment węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta) - długości ok. 18 km.

Najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku. Aktualnie prace mostowe są wykonane w ponad 73 proc., a drogowe - w ponad 66 proc. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to I kwartał 2021 roku. Odcinek w systemie „zaprojektuj i zbuduj” realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji przekracza 508 mln zł.

W poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o odstąpieniu od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta. Decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku S7.

Koszt tej inwestycji określono w umowie podpisanej we wrześniu 2018 r. na 1,072 mld zł. Zadanie miało zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wliczając miesięcy zimowych.

Rzeczniczka GDDKiA podała w poniedziałek, że po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpocznie się przygotowanie dokumentacji przetargowej, by wyłonić nowego wykonawcę, który wybuduje ten odcinek S7.(PAP)

autor: Rafał Grzyb