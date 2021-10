W czerwcu mająca siedzibę w Białorusi firma uSky Transport otworzyła testową linię w Szardży, mieście leżącym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niedaleko granicy z Dubajem. Na zewnątrz elektrycznie zasilane kapsuły są białe, natomiast w środku zostały zaprojektowane tak, by przypominać luksusowy powietrzny apartament: z nastrojowym oświetleniem czy dużymi oknami od podłogi do sufitu. Testowane kapsuły będą mogły pomieścić do czterech pasażerów.

W pełni wdrożona sieć ma obsługiwać 10 tys. pasażerów na godzinę, a kapsuły osiągają obecnie prędkość do 150 km/h.

Firma podkreśla, że jej celem jest uwolnienie ugruntowanej przestrzeni dróg, które będą mogły zostać wykorzystane jako tereny zielone czy rekreacyjne. Firma opracowała również podobną technologię do transportu załadowanych kontenerów, przewożących do 48 ton z maksymalną prędkością 90 kilometrów na godzinę.