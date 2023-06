Podczas gali, która odbyła się 23 czerwca w Warszawie, zostały przyznane nagrody 28. edycji rankingu branży TSL. Zwycięzcy zostali wyłonieni w sześciu kategoriach: spedycja drogowa, spedycja morska/oceaniczna, transport drogowy, usługi logistyczne, usługi magazynowe oraz według przychodów z działalności TSL.

Pokonać wyzwania

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu w kategorii najwyższych przychodów osiągnęła, podobnie jak przed rokiem Grupa Raben. – Cieszę się, że mimo trudności, jakie panowały na rynku, a mowa o wojnie w Ukrainie czy rosnących kosztach działalności, 2022 r. okazał się kolejnym udanym w 90-letniej historii firmy. To tylko potwierdza, że obrana przez nas strategia jest jak najbardziej słuszna, a nasza pozycja na rynku silna. Liczymy na kolejny dobry rok – powiedział Łukasz Michałowski, dyrektor dystrybucji międzynarodowej regionu Raben Logistics Polska, dodając, że w związku z tym firma planuje działania, które pomogą jej powtórzyć sukces. – Będziemy słuchać naszych klientów, by odpowiadać na ich potrzeby. Planujemy też kontynuować zrównoważony rozwój – dodał. Na drugim miejscu znalazła się Grupa DSV, na podium znalazła się również firma DB Schenker. W kategorii dynamiki przychodów z działalności TSL liderem została Express Heroes, w której imieniu nagrodę odebrała Veronica Tseloguz, head of freight forwarding. – Dziękuję bardzo za wyróżnienie, które przypadło nam w tej kategorii. To zasługa całego naszego zespołu, jego determinacji, innowacyjnego podejścia. To on odpowiada za osiągnięty sukces – skomentowała Veronica Tseloguz. Druga pozycje przypadła Autolegion, a trzecia Box Logistics.

Zwycięzcą w obszarze spedycji drogowej została firma Geodis. Jak powiedziała Joanna Więckowska, dyrektor ds. marketingu i komunikacji GEODIS Road Network, nagroda bardzo cieszy. – To wyróżnienie dla nas i naszych zespołów. Dlatego podziękuję szczególnie naszym pracownikom, którzy się do tego przyczynili. Swoje podziękowania kieruję też do naszych klientów i partnerów, którzy okazali nam zaufanie, a bez których zdobycie nagrody również nie byłoby możliwe. Poza tym chciałabym pogratulować innym wyróżnionym. Dzięki nim wszystkim branża przez cały czas się rozwija dynamicznie, aktywnie reaguje na to, co dzieje się na rynku zarówno polskim, jak i światowym – powiedziała Joanna Więckowska, dodając, iż cieszy się bardzo, że może budować sukces polskiej branży TSL.Na drugiej pozycji uplasowała się firma ROHLIG SUUS Logistics, a na trzecim Omida Group.

Pierwsze miejsce w kategorii spedycja morska/oceaniczna zajęła ATC CARGO, w imieniu której nagrodę odebrał Paweł Parypiński, dyrektor frachtu lotniczego ATC CARGO.– Dziękuję przede wszystkim naszej konkurencji, która motywuje nas do działania, do osiągania coraz lepszych wyników, a dzięki temu do bycia liderem rynku – dodał. Miejsce drugie przypadło TIRSPED, a trzecie Expeditors Polska.

W spedycji drogowej liderem okazała się Hegelmann Transporte. Fedir Yurkevych, prezes zarządu Hegelmann Transporte, przyznał, że firma rośnie dzięki młodym kadrom, na które stawia. – Dziś dzięki zaangażowaniu pracowników mamy 36 filii w Polsce. Przez cały czas się rozwijamy i nie zamierzamy poprzestać – zaznaczył. Na podium uplasowała się też firma Adampol oraz SKAT Transport.

W ostatniej kategorii, jaką są usługi logistyczne, nagroda główna przypadła Grupie Raben. – Mam komplet wyróżnień, co nas bardzo cieszy – skomentował, odbierając kolejną nagrodę Łukasz Michałowski. Dodał, że polska branża TSL jest silna dzięki firmom takim jak te, które biorą udział w rankingu. To dzięki podejmowanym przez nie inicjatywom sektor przez cały czas się rozwija. Wiceliderem okazała się Grupa DSV, a trzecie miejsce zajęła DB Schenker.

Cenni pracownicy

Podczas gali wnioski płynące z ankiet zebranych wśród uczestników rankingu przedstawiła dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, która opracowała jego wyniki. Jak podsumowała, w 28. rankingu wzięło udział 75 przedsiębiorstw. – Mógł się do niego zgłosić każdy. Wymogiem były tylko obroty, które powinny wynosić z działalności podstawowej co najmniej 2 mln zł i stanowić nie mniej niż 51 proc. wartości przychodu ogółem. Do tego jest to ranking całkowicie bezpłatny, co gwarantuje jego wiarygodność – zaznaczyła i dodała, że w 2022 r. przychody sektora ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z 2021 r. o ponad 23 proc., do 45 mld zł, a zysk netto – o ponad 27 proc. – Tym samym był to kolejny rekordowy rok. Był jednak napędzany inflacją i cenami frachtów – podkreśliła i dodała, że spadło zatrudnienie. Ogólnie liczba pracowników w TSL zmalała o prawie 2 proc. – Nie dotyczy to największych firm. Te zwiększyły obsadę względem roku poprzedniego. Wyjątek stanowi tylko jeden podmiot będący w restrukturyzacji – uzupełniła dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, przyznając, że nie dziwi sytuacja, w której firmy dążą do utrzymania zatrudnienia, mimo iż sytuacja na rynku jest niepewna. – Zwolnienie oznacza nie tylko utratę rąk do pracy. Burzy tkankę firmy. Osoba, która odchodzi, zabiera kontakty i relacje, jakie miała z klientami. Ich odbudowa to kosztowny i długi proces – zaznaczyła.

Sytuacja miała przełożenie na wskaźnik rentowności, który zwiększył się w branży TSL w 2022 r. do 4,6 proc., z 4,4 proc. w 2021 r.

