Pierwszy urzędomat w Polsce

Jak poinformował w środę poznański magistrat, to pierwszy taki "Urzędomat" w Polsce, który powstał niezależnie od firm posiadających urządzenia paczkowe.

Urządzenie to – jak wskazano - działa na podobnej zasadzie, jak te, z których można odbierać zamówione przesyłki.

Odbiór dowodu rejestracyjnego 24/7

"Klient podczas składania wniosku ma możliwość wyboru, czy chce odebrać dowód rejestracyjny w okienku, czy z +Urzędomatu+. Ta druga forma ma tę przewagę, że odbioru można dokonać poza godzinami pracy wydziału i nie trzeba umawiać się na wizytę, a +Urzędomat+ działa 24h na dobę, 7 dni w tygodniu" – wskazał magistrat.

Dodał, że kiedy gotowy dokument dotrze do urzędu, pracownicy włożą go do +Urzędomatu+, a mieszkaniec na podany numer telefonu otrzyma SMS z kodem PIN do otwarcia skrytki. Dowód będzie oczekiwał na odbiór 48 godzin.

Magistrat wskazał, że "Urzędomat" przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowej wprowadzono pilotażowo. Pierwsi mieszkańcy odebrali już z niego zamówione wcześniej dowody rejestracyjne.

"Jeżeli ta formuła doręczania dokumentów się sprawdzi, wówczas rozważane będzie, które dokumenty urzędowe mogą być również dostarczane do mieszkańców w podobnej formule" – zaznaczono.(PAP)

autor: Anna Jowsa