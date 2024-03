Presja wywierana na amerykańskie linie lotnicze, w tym ta ze strony Białego Domu, aby ograniczyły emisję gazów cieplarnianych, szybko rośnie. To powoduje lawinę sojuszy między lotnictwem a podmiotami z branży rolniczej. W ramach tej współpracy producenci biopaliw chcą rozszerzyć swoją działalność na nowe rynki i skorzystać z zachęt rządowych na rzecz czystszego spalania paliwa. Natomiast amerykańscy rolnicy mają nadzieję zyskać na przyszłym zapotrzebowaniu branży w paliwo, które można wytwarzać na różne sposoby, w tym z etanolu kukurydzianego.

Jednym z takich sojuszy jest współpraca Southwest Airlines z firmą LanzaJet zajmującą się biopaliwami. Southwest Airlines Renewable Ventures skoncentruje się na znalezieniu niedrogiego, zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Portfolio obejmuje inwestycję o wartości 30 milionów dolarów w LanzaJet, producenta paliw zrównoważonych, który w zeszłym miesiącu ujawnił plany budowy komercyjną fabryki SAF, która będzie wykorzystywać etanol.

Lotnictwo trudne do zelektryfikowania

Według BloombergNEF oczekuje się, że emisje dwutlenku węgla z lotnictwa, branży trudnej do zelektryfikowania, wzrosną o 94 proc. w porównaniu z poziomem sprzed pandemii, przekraczając 2 gigatony do połowy stulecia.

„Kontynuujemy marsz w stronę naszego celu, jakim jest zero emisji netto do 2050 r.” – oznajmił w oświadczeniu dyrektor generalny Southwest Bob Jordan.

W ramach sojuszu LanzaJet i Southwest połączą siły przy budowie fabryki SAF w USA. Dyrektor generalny LanzaJet, Jimmy Samartzis, powiedział, że celem jest wykorzystanie etanolu z USA, który obecnie prawie w całości wytwarzany jest z kukurydzy, w przeciwieństwie do innych rodzajów, takich jak etanol z trzciny cukrowej pozyskiwany z Brazylii i innych regionów.

Kukurydziany etanol z USA

Potencjał lukratywnego przemysłu SAF opartego na etanolu może być dobrodziejstwem dla etanolu z kukurydzy w USA. Biopaliwo stoi w obliczu egzystencjalnego zagrożenia ze strony wzrostu liczby pojazdów elektrycznych i spadku zużycia płynnego paliwa silnikowego.

Aby jednak etanol z kukurydzy z USA mógł być powszechnie kwalifikowany jako składnik SAF, producenci i rolnicy muszą zrobić więcej, aby ograniczyć emisje przy jego produkcji, w przeciwnym razie ryzykują, że zostaną wyparte przez bardziej zrównoważone uprawy z Brazylii i innych kluczowych dla tego sektora obszarów.

Plany budowy fabryki SAF

LanzaJet spodziewa się, że fabryka zostanie zbudowana w ciągu trzech do czterech lat w ustalonej lokalizacji. Firma nie ujawniła szacunkowych kosztów budowy ani mocy produkcyjnych.

W ogólnych założeniach LanzaJet zamierza wykorzystać swoją technologię do produkcji 1 miliarda galonów SAF rocznie do 2030 r. Jeśli zostanie to zrealizowane, będzie stanowić jedną trzecią celu, który wyznaczyły USA: produkcji co najmniej 3 miliardów galonów rocznie i zmniejszenia emisję gazów cieplarnianych o 20 proc. do 2030 roku.