Tegoroczna edycja TRAKO jest dla Międzynarodowych Targów Gdańskich wyjątkowa z kilku powodów. Jakie nowości czekają na wystawców oraz zwiedzających? Czy może pan opowiedzieć o najważniejszych inwestycjach i zmianach?

TRAKO 2025 to edycja szczególna pod wieloma względami. Przede wszystkim stawiamy na innowacje i rozwój infrastruktury – zarówno w samej formule targów, jak i w prezentowanych rozwiązaniach. Inwestujemy w strefy tematyczne, takie jak Salon Innowacji, gdzie skupiamy się na cyfryzacji, automatyzacji i zrównoważonym transporcie. Na terenach zewnętrznych tradycyjnie już można zobaczyć najnowsze pojazdy szynowe oraz zaawansowane technologie kolejowe. W tym roku oddaliśmy do dyspozycji wystawców i gości nową halę, w której odbyły się ceremonia otwarcia oraz uroczysta gala TRAKO. To premierowe wydarzenia w nowej części kompleksu AMBEREXPO, którą zapowiadaliśmy już kilka lat temu. Dzięki miastu Gdańsk, Polskiemu Funduszowi Rozwoju i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego udało się zrealizować obietnicę właśnie na TRAKO 2025.

Jakie są tegoroczne liczby? Ilu wystawców i gości pojawiło się na wydarzeniu? Jak wygląda program?

TRAKO to w 2025 r. największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie branży kolejowej w Europie – a ogólnie drugie co do wielkości na Starym Kontynencie, po odbywającym się w lata parzyste, niemieckim InnoTrans. W tym roku pojawiło się u nas ponad 680 wystawców z 29 krajów, a liczba gości – jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji branżowej – była szacowana na ponad 20 tys. osób. W programie mamy ponad 100 wydarzeń towarzyszących: konferencje, debaty, panele eksperckie, prezentacje premierowych rozwiązań oraz specjalne segmenty, takie jak dzień edukacji i kariery czy 13 konkursów. To pokazuje, jak bardzo TRAKO się rozwinęło i jaką rolę odgrywa w międzynarodowej wymianie wiedzy i technologii.

200-lecie kolei na świecie i 100-lecie Polskich Kolei Państwowych

W tym roku obchodzimy podwójny jubileusz – 200-lecie kolei na świecie i 100-lecie Polskich Kolei Państwowych. Jakie znaczenie mają te rocznice dla branży i samego wydarzenia?

To dla nas ogromny powód do dumy i refleksji. 200 lat temu, 27 września 1825 r., na linii Stockton–Darlington w Anglii ruszył pierwszy pociąg pasażerski, co zapoczątkowało rewolucję transportową na skalę światową. Z kolei 100-lecie Polskich Kolei Państwowych to symbol odbudowy i integracji kraju po odzyskaniu niepodległości. Te jubileusze są motywem przewodnim tegorocznej edycji – chcemy nie tylko świętować, ale też inspirować do dalszego rozwoju, podkreślając rolę kolei w budowaniu nowoczesnej, zrównoważonej Europy.

Jakie tematy dominują podczas paneli i debat? Czy pojawiają się zagadnienia kluczowe dla przyszłości kolei w Polsce i Europie?

Program merytoryczny TRAKO zawsze odpowiada na najważniejsze wyzwania branży. W tym roku skupiamy się na finansowaniu kolei w skali europejskiej, transformacji energetycznej oraz cyfryzacji. Szczególnie polecam konferencję Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego „Kolej to nie tylko tory. Jak zagospodarowywać okolice stacji i przystanków”. Podczas rozmów na pewno pojawią się tematy, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości transportu szynowego w Polsce i całej Europie.

TRAKO to wydarzenie międzynarodowe, podczas którego zdecydowanie nie może zabraknąć polskich akcentów. Jak ocenia pan potencjał rodzimych producentów?

Jesteśmy dumni, że polscy producenci coraz śmielej konkurują na rynkach międzynarodowych. W tym roku świętujemy premierę nowego pojazdu NEWAG – to już 300. egzemplarz tej serii, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się polska myśl techniczna. To także dowód na to, że polskie firmy potrafią nie tylko wdrażać innowacje, lecz także skutecznie je komercjalizować na świecie. Silnym elementem są także uważne, ale odważne decyzje Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczące inwestycji kapitałowych.

Wspomniał pan o innowacjach i nowych technologiach. Jakie rozwiązania technologiczne można zobaczyć na TRAKO? Czy pojawiają się przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji?

Innowacje są sercem TRAKO. W Salonie Innowacji prezentujemy rozwiązania z zakresu cyfryzacji, automatyzacji i AI. Przykładem jest system Smartset® firmy Lucchini RS – to inteligentny zestaw kołowy, który dzięki technologii IoT i analizie danych w czasie rzeczywistym umożliwia predykcyjne utrzymanie taboru, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. To doskonały przykład tego, jak sztuczna inteligencja i zaawansowana analityka zmieniają oblicze kolei. Warto też zwrócić uwagę na ekspozycję zewnętrzną, gdzie można odwiedzić m.in. wspólną prezentację TRACK TEC/Hitachi Digital Point – to inteligentna zwrotnica cyfrowa dla KDP.

TRAKO to także miejsce spotkań międzynarodowych organizacji branżowych. Jakie znaczenie ma dla państwa obecność takich instytucji jak CER?

To dla nas ogromne wyróżnienie, że TRAKO jest uznawane przez organizacje takie jak CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies. CER to stowarzyszenie zrzeszające najważniejszych europejskich przewoźników i zarządców infrastruktury, które odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki transportowej Unii Europejskiej. Fakt, że CER wybiera TRAKO na miejsce swoich cyklicznych spotkań, potwierdza naszą pozycję jednego z najważniejszych punktów na kolejowej mapie Europy.

Jaką rolę odgrywają media w promocji branży kolejowej i samego wydarzenia?

Media są nieocenionym partnerem w budowaniu pozytywnego wizerunku kolei i promowaniu innowacji. Dzięki współpracy z redakcjami branżowymi i ogólnopolskimi możemy dotrzeć z przekazem nie tylko do specjalistów, lecz także do szerokiej opinii publicznej. Po raz trzeci rozstrzygnęliśmy konkurs im. Jana Raczyńskiego, nagradzając dziennikarzy za najlepsze materiały promujące kolej i jej rolę w społeczeństwie. To ważny element naszej strategii komunikacyjnej.

TRAKO to nie tylko biznes, lecz także odpowiedzialność społeczna. Jakie inicjatywy CSR towarzyszą tegorocznej edycji?

Od 2007 r. organizujemy konkurs „Kolejowa Firma”, który promuje zaangażowanie społeczne firm z branży. Nagrodą jest artystyczna kura – bardzo pożądany obiekt w gablotach firm, zwłaszcza tych, które od lat prowadzą akcje społeczne w swoich lokalnych środowiskach. To symbol naszej troski o otoczenie i dowód, że kolej to nie tylko technologia, ale też odpowiedzialność za ludzi i miejsca, w których działamy. Bardzo ważna jest również aktywna rola Urzędu Transportu Kolejowego w budowaniu świadomości i dbałości o bezpieczeństwo.

Branża kolejowa dynamicznie się rozwija i potrzebuje nowych kadr. Jak TRAKO odpowiada na te wyzwania?

Dzień edukacji i kariery to nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów – od absolwentów szkół zawodowych, przez politechniki, aż po uczelnie artystyczne. Już po raz piąty, od 2017 r., organizujemy to wydarzenie, będąc pionierami w promowaniu branży kolejowej jako atrakcyjnego miejsca pracy. Współpracujemy z pracodawcami, którzy podczas targów prezentują oferty pracy i staży, a także z uczelniami, które pokazują, jak szerokie są możliwości rozwoju w tej branży – nie tylko dla inżynierów, ale też dla projektantów i specjalistów od designu. Warto podkreślić, że dzień edukacji i kariery nie mógłby się tak rozwijać, gdyby nie zaangażowanie marszałka województwa pomorskiego, który wziął także finansową odpowiedzialność za skuteczną komunikację z młodymi adeptami zawodów powiązanych z transportem szynowym.

