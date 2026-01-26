Odcinek Łódź Północ do granicy województw do przebudowy

Budimex uzyskał najwyższą ocenę w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę odcinka autostrady A2 – od węzła Łódź Północ (bez samego węzła) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego – w celu dodania dodatkowych pasów ruchu.

Reklama

Ile będzie kosztować przebudowa A2

Wartość podstawowej części oferty wynosi 352,78 mln zł netto, natomiast opcja 1 to 1,38 mln zł netto, a opcja 2 – 15,27 mln zł netto. Prace mają zostać zakończone w ciągu 17–21 miesięcy od podpisania umowy.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.. Spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.