Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od uruchomienia POK i odcinka S7 w grudniu 2024 roku samochody jadące zarówno od strony, jak i w kierunku Warszawy, korzystały z jednego zjazdu.

Docelowe rozwiązanie

- Jutro wprowadzimy docelowe rozwiązanie, tj. samochody jadące od strony Warszawy na Północną Obwodnicę będą jechały dotychczasowym zjazdem, a kierowcy wjeżdżający na S7 od strony Krakowa pojadą nowym zjazdem. Nowe połączenie ma 1,5 km długości – przekazał Michna.

Zaznaczył, że prace związane z otworzeniem nowego zjazdu spowodują konieczność wstrzymania na kilka minut ruchu pomiędzy Północną Obwodnicą Krakowa a S7. Kierowcy na obu zjazdach (z POK na S7 i z S7 na POK) pojadą jednym pasem.

Pogoda może pokrzyżować plany

Według GDDKiA, termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu może jeszcze ulec zmianie ze względu na pogodę. Pierwotnie zjazd miał zostać uruchomiony 8 stycznia, ale plany te pokrzyżowały trudne zimowe warunki drogowe.

Udostępnienie całego węzła Mistrzejowice, łączącego POK z S7 planowane jest w październiku br.

W grudniu 2024 r. GDDKiA oddała do użytkowania 13,3-km odcinek trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. W budowie wciąż pozostaje 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku znajduje się 29 obiektów – mostów, wiaduktów i estakad. Jego otwarcie będzie oznaczało zamknięcie pełnego ringu wokół Krakowa.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 mld zł, z czego blisko 956 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Odcinek buduje konsorcjum Gulermak (lider), Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut oraz Mosty Łódź.