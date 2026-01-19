9,3 km trasy S8 za 384 mln zł

Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektu i buduj”. W poniedziałek wrocławski oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Budimex na realizację tego przedsięwzięcia. Budowa 9,3 km trasy S8 między Łagiewnikami a Niemczą będzie kosztować blisko 384 mln zł – podała GDDKiA. Odcinek ma zostać ukończony w drugiej połowie 2029 r.

Reklama

/> />

Reklama

Fragment, który wybuduje Budimex, to cześć powstającej trasy S8, która docelowo połączy Wrocław z Kłodzkiem i ostatni odcinek tej drogi między Wrocławiem a Bardem, który wkracza w fazę realizacji.

Parametry nowej trasy

Nowa S8 będzie miała po dwa pasy ruch w każda stronę, ale w przyszłości fragment pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie mógł zostać poszerzony o trzeci pas ruchu.

Całość trasy łączącej Wrocław z Kłodzkiem będzie miała 80 kilometrów. Inwestycja została podzielona na osiem etapów.

„Sześć z nich jest już w realizacji. W grudniu 2023 r. zawarliśmy umowy na realizację trzech pierwszych odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik, obejmujących łącznie 33 km trasy. W czerwcu 2024 r. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka między Ząbkowicami Śląskimi a Bardem, natomiast w styczniu 2025 r. na realizację fragmentu pomiędzy Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi. Dziś podpisaliśmy umowę na odcinek S8 łączący Łagiewniki z Niemczą” – przypomniała rzeczniczka wrocławskiego oddziały GDDKiA Magdalena Szumiata.