"Jeszcze na początku roku, przed pojawieniem się zagrożenia związanego z koronawirusem, opublikowaliśmy plan przetargów na 2020 rok. W nowych okolicznościach nie zrezygnowaliśmy z naszych założeń i pracujemy nad osiągnięciem postawionego sobie celu. Przez pierwsze niespełna siedem miesięcy 2020 roku ogłosiliśmy przetargi na 13 zadań o łącznej długości 160 km. Są to m.in. przetargi na pięć odcinków S19 od Krynic do Plosk, S19 Lublin Rudnik - Lubartów Północ, A18 pomiędzy węzłami Iłowa oraz Golnice oraz trzy zadania o łącznej długości 25,4 km z nowego Programu budowy 100 obwodnic (Lipska na DK79, Wąchocka na DK42 i Strzelec Krajeńskich na DK22)" - wymienia Dyrekcja w komunikacie.



GDDKiA podkreśla, że zgodnie z deklaracjami z początku roku oraz dzięki zwiększeniu przez rząd limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł (m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń - Bydgoszcz), planuje ogłosić jeszcze przetargi na 22 zadania o łącznej długości 325,6 km (tylko w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych).



Ponadto w ramach Programu Budowy 100 obwodnic GDDKiA planuje do końca roku ogłosić jeszcze 11 przetargów na zadania o łącznej długości 85,9 km, podano także.



"Analizując oferty przedstawiane na otwarciach przetargów, widzimy, że branża wykonawcza w większości proponuje kwoty poniżej wartości naszych kosztorysów. Z 14 otwarć tylko w pięciu przypadkach najniższe oferty potencjalnych wykonawców przekroczyły nasze szacunki, stanowiąc od 108 do 129% kosztorysu. W pozostałych dziewięciu przetargach najniższe oferty były poniżej kosztorysu, z czego ostatnie cztery otwarcia ofert na budowę S19 na Podlasiu przyniosły najniższe oferty na poziomie od 67 do 84% wartości kosztorysu. Kolejne otwarcia ofert pokażą czy jest to chwilowa tendencja czy też stały trend" - dodał p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, cytowany w komunikacie.



Dyrekcja przypomina, że w 2019 r. oddała do ruchu rekordowe 460 km nowych tras i przekroczyła liczbę 4 000 km dróg szybkiego ruchu.



Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 4 188,1 km (1 693,7 km autostrad i 2 494,4 km dróg ekspresowych), a ponadto:



- w realizacji jest 97 zadań z PBDK 2014-2023 o łącznej długości 1 221,2 km



- w przetargu jest 17 zadań z PBDK 2014-2023 o łącznej długości 227,1 km oraz trzy obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 25,4 km



- w przygotowaniu jest 130 zadań z PBDK 2014-2023 o łącznej długości 2580,7 km oraz 97 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 820,9 km, wymienia Dyrekcja.