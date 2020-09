To przetarg na pierwszy odcinek drogi S19 na północny-wschód od Białegostoku. W Kuźnicy, od granicy polsko-białoruskiej będzie się zaczynać S19 Via Carpatia, która dalej będzie biegła na południe Polski.

W ostatnich miesiącach GDDKiA w Białymstoku systematycznie ogłasza przetargi na kolejne odcinki S19 Via Carpatia w Podlaskiem. Dotąd ogłoszono ich osiem, planowane są kolejne.

Drogowcy poinformowali, że przetarg dotyczy budowy odcinka drogi krajowej nr 19 od przejścia granicznego do węzła Kuźnica - będzie to 5,2 km drogi w standardzie ruchu głównego przyspieszonego (GP) oraz 10,5 km odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ. Odcinek drogi o standardzie GP będzie się znajdował w rejonie przejścia granicznego - tłumaczy GDDKiA.

"Całość od północy omija miasto, dzięki czemu wyprowadzony zostanie z Kuźnicy ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego" - podano w komunikacie na stronie GDDKiA. Planowane są dwa węzły drogowe: Kuźnica oraz Sokółka Północ.

GDDKiA poinformowała, że przy samym przejściu granicznym w Kuźnicy powstanie sześć pasów ruchu: dwa na wjazd do Polski, cztery na wyjazd na Białoruś. Droga S19 ma być przystosowana do ciężkiego ruchu. Na trasie powstanie 12 różnych obiektów inżynierskich, m.in. most nad rzeką Łosośna, także jeden wiadukt kolejowy.

Umowa na projekt i budowę odcinka Kuźnica-Sokółka ma być podpisana w pierwszym kwartale 2021 r. GDDKiA liczy, że w trzecim kwartale 2022 r. będzie wydane zezwolenie na realizację tej inwestycji, a budowa zakończy się w pierwszym kwartale 2025 r.

"Droga ekspresowa S19 jest drogą życia dla Polski wschodniej i naszej części kontynentu. To ważny szlak komunikacyjny i handlowy, który budujemy wspólnie z wieloma krajami Europy wschodniej i południowej. To swoisty testament śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - podkreśla cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka