"Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 21 odcinków nowych dróg o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,8 mld zł. Z tego 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł oraz pięć zadań na realizację obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 35,7 km i wartości ok. 1,03 mld zł" - poinformowała w komunikacie GDDKiA.

Dyrekcja przekazała, że do 31 grudnia 2020 r. planuje jeszcze ogłosić przetargi na zadania o łącznej długości 326,2 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 239,7 km i wartości ok. 9 mld zł oraz z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zadania o łącznej długości 73,6 km i wartości ok. 1,8 mld zł.

"Tylko do końca września planujemy jeszcze ogłosić przetargi na odcinki dróg ekspresowych S6 Leśnice - Bożepole Wielkie (22,04 km) i S19 Malewice - Chlebczyn (25 km). To w sumie 47 km" - czytamy.

Jak przekazano, w toku są postępowania przetargowe na 24 odcinki. "Jak już wcześniej wspomnieliśmy, na 21 z nich przetargi zostały ogłoszone w tym roku, a na trzy w 2019 roku. W przypadku A2 Groszki - Gręzów po odwołaniu na wykluczenie firmy Stecol rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej zaplanowana jest na 23 września br. Na S1 Kosztowy - Oświęcim po odwołaniu na wykluczenie firmy China State Construction Engineering Corporation Ltd. czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy w KIO" - tłumaczy GDDKiA.

Z postępowań będących w toku, w kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest jedno postępowanie przetargowe dotyczące odcinka S7 Siedlin - Załuski. Z kolei na przełomie września i października będzie miało miejsce otwarcie ofert dla dwóch zadań w ramach budowy S19, tj. Lublin - Lubartów oraz Haćki - Bielsk, oraz dla budowy dwóch obwodnic - Warzymic i Smolajn.

GDDKiA wyjaśnia, że nie upłynął jeszcze termin na składanie ofert w postępowaniach przetargowych, które dotyczą: A18 Olszyna - Golnice przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 i odcinek 4, S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (Chwaszczyno - Żukowo, Żukowo - Gdańsk Południe), S19 Kuźnica - Sokółka Północ, Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, Lublin Rudnik- Lubartów Północ, obwodnica Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 oraz obwodnice Smolajn i Brzezia.

Z kolei trwa obecnie badanie ofert w postępowaniach dla zadań" S7 Miechów - Szczepanowice, S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Białystok Zachód - Białystok Księżyno, Białystok Księżyno - Białystok Południe, Białystok Południe - Ploski, DK75 Brzesko - Nowy Sącz, obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, obwodnicę Lipska w ciągu DK79, obwodnicę Wąchocka w ciągu DK42 oraz rozbudowę DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze.

"Od początku roku podpisaliśmy 26 umów na zadania o łącznej długości 355,7 km i wartości blisko 15,5 mld zł. Do 31 grudnia 2020 roku planujemy podpisać jeszcze osiem umów na zadania o łącznej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinki dróg ekspresowych S1, S7 oraz S19)" - podała GDDKiA.