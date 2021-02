W czwartkowym komunikacie stołecznego ratusza wyjaśniono, że przeprowadzany audyt dotyczył wszystkich przejść dla pieszych bez sygnalizacji na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Pierwsi audytorzy na ulice wyszli w 2016 roku. "W przygotowanym harmonogramie mieli aż 4250 zebr do sprawdzenia, dlatego audyt został rozłożony w czasie, po kilka dzielnic rocznie. Ostatecznie pod lupę trafiły 4093 przejścia. Pozostałe w oczekiwaniu na audyt zyskały sygnalizację świetlną lub zostały objęte przebudową" - zaznaczono.

Pierwszą badaną dzielnicą było Śródmieście, gdzie pod lupę wzięto 368 przejść. Potem sprawdzono 207 zebr na Ochocie i 351 na Pradze-Południe. 2017 rok to audyt 243 przejść na Bielanach, 347 na Mokotowie, 218 na Targówku i 222 na Ursynowie. W 2019 roku zbadano 348 przejść w Wawrze, 229 we Włochach, 155 na Pradze-Północ, 171 na Bemowie, 182 na Żoliborzu, a w 2020 roku - 255 przejść na Białołęce, 108 w Rembertowie, 112 w Wesołej, 161 w Ursusie, 117 w Wilanowie i 299 na Woli.

"W sumie audytorzy wskazali 481 przejść, na których bezpieczeństwo należy poprawić w pierwszej kolejności" - poinformował warszawski ratusz. "Ponieważ kolejne dane dotyczące dzielnic spływały już w poprzednich latach, poprawa bezpieczeństwa będąca efektem audytu już trwa. Tylko w zeszłym roku zmiany dotyczyły 100 przejść dla pieszych w 30 lokalizacjach. W zdecydowanej większości to właśnie przejścia bardzo nisko ocenione w audycie" - zastrzegł.

Szczegółowe informacje na temat audytu wraz z jego wynikami opublikował ZDM. Audytorzy w ocenie bezpieczeństwa przyjęli punktację od 0 do 5. "Ocena 0 oznacza bardzo wysokie ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ocena 5 oznacza znikome ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego, a jeśli już miałoby miejsce takie zdarzenie, to skutki nie powinny być poważne" - wyjaśniano w dzielnicowych syntezach audytu.

Wspomniane 481 przejść, które wymagają poprawy, oceniono na 0 lub 1, a w części przypadków, jak wskazał ratusz, na 2. Najwięcej niskich ocen odnotowano na Woli (2020 rok). Jak poinformował ZDM, rekomendację do podjęcia priorytetowo działań naprawczych otrzymało 51 przejść w 30 lokalizacjach. "W przypadku Woli już poprawiliśmy bezpieczeństwo na 5 przejściach na ul. Obozowej" - poinformował ZDM.

Drugie miejsce pod tym względem ma Wawer (2019 rok), gdzie poprawy wymaga 36 nisko ocenionych przejść w 31 lokalizacjach. Jak wskazał ZDM, do tej pory w dwóch przypadkach wybudowano kładkę dla pieszych, w jednym sygnalizację świetlną, w dwóch trwa jej projektowanie, a w jednym przejście przeniesione w ramach przebudowy ulicy.

Ponad 30 nisko ocenionych przejść znalazło się poza tym na Białołęce (32 w 29 lokalizacjach), Bielanach (32 w 26 lokalizacjach), we Włochach (31 przejść w 25 lokalizacjach), na Mokotowie (31 przejść w 27 lokalizacjach), na Pradze-Południe (31 przejść w 21 lokalizacjach), w Śródmieściu (30 w 22 lokalizacjach). Trzy dzielnice otrzymało z kolei mniej niż 20 rekomendacji do priorytetowej poprawy - to Wesoła (12 przejść w 10 lokalizacjach), Praga-Północ (17 w 14 lokalizacjach) i Wilanów (17 w 14 lokalizacjach).

O bezpieczeństwie pieszych na przejściach głośno w stolicy i nie tylko było po tragicznym wypadku, do którego doszło 20 października 2019 roku na ul. Sokratesa na Bielanach. Na pasach zginął wtedy 33-letni mężczyzna potrącony przez kierowcę bmw jadącego z prędkością ponad 130 km/h.

Z audytu, który na Bielanach przeprowadzono w 2017 roku, wynika, że spośród pięciu przejść na Sokratesa cztery otrzymały 1 punkt, a jedno przejście, Sokratesa - Cienka - 0 pkt. Przejścia znajdują się w czterech lokalizacjach. ZDM podało, że w ich przypadku zamontowano progi zwalniające i dodał, że "trwa projektowanie przebudowy ulicy obejmującej poprawę bezpieczeństwa".