W Elblągu podpisano umowę na II etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Chodzi m.in. o obudowę rzeki Elbląg i budowę mostu w Nowakowie. Prace wykona Budimex za około 574 mln. zł, a inwestycja ma być zakończona za 24 miesiące.

"Przekop Mierzei stworzy szansę na rozwój gospodarczy dla wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a także znacząco skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską o prawie sto kilometrów. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie zostanie zmodernizowany tor wodny rzeki Elbląg oraz wybudowany zostanie most obrotowy w Nowakowie" - wskazał wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, a także budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki, oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

"Podpisanie umowy na drugą część inwestycji to następny krok milowy w realizacji programu budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dla Urzędu Morskiego w Gdyni jest to szczególnie radosna chwila, kiedy możemy inaugurować kolejną budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do polskich portów – w tym przypadku do portu w Elblągu" - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Jego zdaniem, rola transportu morskiego, portów jako centrów przeładunkowych jest kluczowa w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. "Każdy nowy szlak żeglugowy przyczynia się do wzrostu wydajności, konkurencyjności i budowania przewagi logistycznej polskiej gospodarki" – dodał.

Prezes Budimeksu Dariusz Blocher przyznał, że cieszy się, iż "w trudnych dla polskich przedsiębiorców czasach polskie państwo inwestuje i ogłasza nowe przetargi". "Zespół jest przygotowany, znamy inwestora, jesteśmy gotowi, by nazajutrz już budowę rozpocząć i za 24 miesiące powiedzieć, że prace zostały wykonane" - wskazał.

Kontrakt zawarty między Urzędem Morskim w Gdyni a firmą Budimex SA obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów, wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202 000 mb, wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km. Zaplanowano też wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości 1,7 km, budowę mostu obrotowego na rzece Elbląg w miejscowości Nowakowo, około 650 m od istniejącego mostu pontonowego.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki jednokadłubowe o nasypujących parametrach: 100 m długości, 20 m szerokości, 4,5 m zanurzenia, a także 180 m długości dla zestawu pchacz plus dwie barki, przy tej samej maksymalnej szerokości i zanurzeniu.