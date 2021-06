"Rok temu widzieliśmy pozostałości po wycince, a teraz mamy nową drogę lądową" - powiedział wiceminister Gróbarczyk tuż przez otwarciem dla ruchu Mostu Południowego. Podkreślił, że nowy most otwarty z początkiem wakacji usprawni ruch turystyczny na Mierzei. Kierowcy mogą z niego korzystać, jadąc drogą 501 od Stegny do Krynicy Morskiej. Przejeżdżając po nowym moście, mają okazję zobaczyć z bliska postęp prac na budowie kanału.

"Dla nas ma to duże znaczenie, bo dziś rozpoczynają się wakacje. Od kilku dni obserwowaliśmy, jak samochody stały w korkach na drodze 501 z powodu budowy (kanału żeglugowego - PAP). Zapraszamy również wszystkich, by przejeżdżając po moście podziwiali widoki i oglądali budowę kanału. Ten widok warty jest milion dolarów" - podkreślił wiceminister Gróbarczyk.

Przedstawiciel wykonawcy prezes NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska zaznaczyła, że Most Południowy oddany w piątek do użytku jest pierwszym obiektem odebranym przez inwestora na budowie kanału żeglugowego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wyraził nadzieję, że most będzie często odwodzony, by przepuścić płynące kanałem żeglugowym jednostki z turystami oraz jednostki z towarami do portu w Elblągu.

Otwarty w piątek Most Południowy (bliżej Zalewu Wiślanego) to jeden z dwóch mostów bliźniaczych - drugi, Północny znajduje się bliżej Zatoki Gdańskiej. Dzięki mostom ruch samochodów w momencie uruchomienia kanału żeglugowego będzie odbywał się płynnie. Między przeprawami znajduje się kapitanat Nowy Świat, z którego automatycznie odwodzone będą mosty.

W Nowym Świecie koło Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Kanał na skrócić obecną drogę wodną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, która wiedzie teraz przez cieśninę pilawską.

Urząd Morski w Gdyni oraz wykonawca inwestycji NDI/Besix przekazał szczegółowe informacje dotyczące mostu. Jak podano, to jeden z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Jego łączna długość to ponad 60 metrów, masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550 – 560 ton. Ciekawostką jest, że mimo tak specyficznej konstrukcji i masy, został on wyważony co do kilogramów.

Długość mostu wraz z dylatacjami (palczaste) wynosi 61,15 m, a szerokość to 17,20 m. Ma dwa przęsła. Posiada klasę obciążenia A. Ciężar konstrukcji stalowej ustroju nośnego wynosi 373 tony, a ciężar przeciwwagi - 160 ton. Posadowiony został na palach prefabrykowanych.

Wśród ciekawostek są takie: że most obraca się na podporze P2 na łożysku soczewkowym, siłowniki obrotu mostu ważą 4 tony każdy. Most wyważono z uwzględnieniem wszelkich ciężarów, nawet nawierzchni na jezdniach i chodnikach. Wyważenie obyło się na podstawie specjalnej procedury, pod nadzorem specjalistycznego sprzętu, z dokładnością do kilogramów. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.