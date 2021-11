"Dzisiaj rozpoczęły się nasze odbiory systemu wentylacji przeciwpożarowej w tunelu POW. Maksymalnie do przyszłej środy mamy czas na wydanie opinii" - powiedział w poniedziałek bryg. Karol Kierzkowski.

Wcześniej rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska poinformowała PAP, że na budowę ursynowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy wrócił po naprawie wentylator. Urządzenie podczas ostatniej kontroli systemu przeciwpożarowego przeprowadzonej przez straż pożarną nie zadziałało tak, jak powinno. "Wentylator został naprawiony i jest zamontowany w tunelu" - podkreśliła Małgorzata Tarnowska.

Po testach inwestor w ubiegłym tygodniu złożył wniosek do straży pożarnej o przeprowadzenie kontroli.

O uszkodzonym wentylatorze poinformował w połowie października PAP bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. "Wentylacja w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy podczas naszych testów nie uzyskała wymaganych parametrów końcowych" - mówił.

Wskazywał wtedy, że decyzja strażaków wynikała z tego, że wentylacja, która miałaby wywiewać wszystkie toksyny, spaliny i dym nie trzyma parametrów. "Jest sześć wentylatorów, z czego jeden jest wadliwy" - tłumaczył strażak. Wszystkie inne elementy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak detekcja, klaty dymowe, wyłączniki, dojazdy przeciwpożarowe i zaopatrzenie w wodę działały prawidłowo.

Ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.