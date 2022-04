Jak powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Racławówce minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, ten odcinek jest jednym z najbardziej skomplikowanym technicznie.

Zdaniem Adamczyka, Via Carpatia jest szczególnie ważna dla mieszkańców Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia i mieszkańców Warmii i Mazur. Minister zwrócił uwagę, że w obecnym czasie, kiedy toczy się wojna w Europie, bardzo ważne jest, żeby prace budowlane były kontynuowane, żeby przedsiębiorstwa drogowe i budowalne miały nowe kontrakty.

Obecny na miejscu wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że budowa Via Carpatia oznacza zniwelowanie różnic komunikacyjnych między regionami w Polsce, a także w transporcie międzynarodowym. W tym kontekście wymienił m.in. połączenie wschodniej Polski z takimi krajami, jak Bułgaria, Rumunia czy kraj bałtyckie.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane.

Po zakończeniu budowy do zadań wykonawcy będzie należeć opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł, zakończenie prac zaplanowano w 2026 roku.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Babica. „Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19” – wyliczyła.

W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem. Inwestycja obejmuje również budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): w kierunku Rzeszowa i w Barwinka, powstaną też dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podkreśliła Rarus, wyzwaniem inżynieryjnym dla wykonawcy będzie budowa tunelu o długości ponad 2 km.

„Budowa całego odcinka to jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne, tzw. flisz karpacki, występujące w miejscu planowanej inwestycji” – dodała.

Sam tunel o długości 2255 m będzie się składał z dwóch naw, które będą połączone 15 przejściami poprzecznymi, oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy.

Jak podała Rarus, tunel drogowy będzie wykonywany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). „Jej tarcza wiercąca mierzy 15,2 m. Konstrukcja tunelu będzie zbudowana z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe. Łączna planowana ilość pierścieni wynosi ok. 22 tys. sztuk. Na wyprodukowanie jednego pierścienia potrzeba ok. 5,6 m sześc. betonu, co łącznie daje 123 200 m sześc. betonu przeznaczonego na budowę konstrukcji tunelu” – powiedziała.

W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie transportu do kraju maszyny drążącej tunel (TBM) tak, aby na początku 2023 roku mógł rozpocząć się etap drążenia tunelu.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Dotychczas na Podkarpaciu kierowcy korzystają z ponad 75,7 km tej trasy. Ponad 50 km jest w realizacji, a ponad 42 - w przygotowaniu.

