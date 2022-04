Wartość programu to około 6,6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł będą musiały wyłożyć samorządy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2028.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział PAP, że Komitet Stały i Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął ustawę, która przewiduje zwiększenie budżetu programu Kolej Plus. „Ona w niedługim czasie trafi na posiedzenie rządu, w której jest zwiększenie kwoty (budżetu programu Kolej Plus – PAP) o 5,5 mld zł” – powiedział.

„W programie Kolej Plus będzie w sumie 11 mld zł środków rządowych i odpowiednia 15 proc. kwota ze strony samorządu” – zaznaczył.

„Chcemy powiększyć kwotę przeznaczoną na realizację programu Kolej Plus, po to, aby zrealizować jak najwięcej dobrych projektów, które zostały nam przedstawione przez wnioskodawców. A wszystkie te projekty mają podstawowy, najbardziej kluczowy walor – wiążą się albo z podnoszeniem parametrów istniejących linii tak, aby można było ułożyć efektywny i dobry, zachęcający dla pasażerów rozkład jazdy, albo odtworzyć ruch tam, gdzie go nie było, albo zamarł dawno temu” – dodał Bittel.

W ramach programu Kolej Plus do 24 listopada ub. roku samorządy złożyły do PKP Polskich Linii Kolejowych 79 wniosków z dokumentami z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. 47 z nich przeszło do kolejnego etapu, który miał zostać rozstrzygnięty do 24 lutego 2022 r.

autor: Szymon Kiepel