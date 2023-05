W sobotę premier Morawiecki odwiedził Klub Senior Plus w Skalbmierzu w woj. świętokrzyskim. Na konferencji prasowej był pytany o darmowe autostrady, ile będzie to kosztowało budżet państwa, co z prywatnymi odcinkami autostrad oraz czy nie jest to kolejny powód do sporu z Komisją Europejską w kontekście zapisów w kamieniach milowych odnośnie promowania transportu kolejowego.

"Promujemy i bezpieczny ruch na drogach i promujemy kolej. Najlepszym dowodem na to jest nasz Krajowy Program Kolejowy, rozwijanie kolei" - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że to ponad 76 mld zł inwestowanych w polską kolej. "Już odtworzyliśmy ponad 200 kilometrów zwiniętych przez naszych poprzedników linii kolejowych" - stwierdził.

Dodał, że rząd zdaje sobie sprawę jak ważna jest kolej. "Odtwarzamy kolej i to jest kwintesencja naszego programu infrastrukturalnego. Drogi, tanie drogi, dobre drogi powiatowe, gminne to też negatyw i pozytyw, to co było kiedyś i to co jest dzisiaj" - mówił premier.

Podkreślił, że jeśli chodzi o autostrady to od 1 lipca te, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a chodzi o dwa odcinki, mają być zwolnione z opłat całkowicie.

Wskazał też, że negocjacje z koncesjonariuszami będą trudniejsze i zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy. "Częściowa prywatyzacja autostrad poprzez de facto przekazanie ogromnych środków na rzecz koncesjonariuszy w czasach naszych poprzedników i nasza polityka, czyli drogi dostępne dla wszystkich, najlepiej bezpłatnie, to jest ta różnica" - mówił premier. "Pracujemy nad tym, wymaga to negocjacji. Zleciłem ministrowi infrastruktury pilne prace przy tym temacie" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Podkreślił również, że zwolnienie z opłat kierowców na pierwszych odcinkach autostrad to będzie koszt ok. 200 mln zł dla budżetu państwa lub może trochę więcej, a zależeć to będzie od analiz ruchu drogowego.

"Kolejne odcinki to kolejne kilkaset milionów złotych. Gdyby chcieć również zwolnić z opłaty Autostradę Wielkopolską, ten odcinek od Konina do Nowego Tomyśla i Nowy Tomyśl-Świecko to będą kolejne setki milionów złotych. Będziemy negocjowali z koncesjonariuszami" - zapewnił Mateusz Morawiecki.

Zniesienie opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA zakłada projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który w piątek trafił do Sejmu. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w środę.