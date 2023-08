Dwa ronda

Jak poinformowała w piątek Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA, obydwa ronda powstaną na skrzyżowaniach DK47 z lokalnymi ulicami w Zakopanem - ul. Wojdyły i ul. Ustup.

"Duże natężenie ruchu w tym miejscu utrudnia wjazd na drogę krajową z dróg gminnych - ul. Wojdyły i ul. Ustup. Sytuację poprawi budowa dwóch rond" - wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu, zostanie zbudowane na skrzyżowaniu ul. Wojdyły z ul. Kasprowicza (DK47). Będzie ono turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji.

Drugie rondo powstanie 50 m dalej, na skrzyżowaniu ul. Kasprowicza z ul. Ustup. Dzięki jego budowie poprawi się połączenie drogi krajowej z Ustupem i Harendą.

W ramach inwestycji powstaną trzy przejścia dla pieszych – dwa na ul. Kasprowicza, po jednym przed każdym z rond. Trzecie będzie zlokalizowane w miejscu obecnego na ul. Ustup. Po północnej stronie DK47 powstanie chodnik. Wykonawca przebuduje infrastrukturę techniczną i zatoki autobusowe, zbuduje też nowe oświetlenie i odwodnienie.

Ile czasu będzie miał wykonawca

Od podpisania umowy na realizację inwestycji wykonawca będzie miał maksymalnie 12 miesięcy, nie licząc przerw zimowych. Inwestycja jest finansowana z budżetu państwa.

Skrzydlewska zaznaczyła, że projekt budowy nowych rond przygotowało miasto Zakopane. Gmina również wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda małopolski wydał to zezwolenie w lipcu br.

Przedstawicielka zarządcy dróg przypomniała, że jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace przy budowie innego ronda na DK47 w Zakopanem, na skrzyżowaniu z ul. Spyrkówka.

"Konstrukcja połowy ronda jest już gotowa, w drugiej połowie sierpnia rozpoczną się prace związane z układaniem asfaltu. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to kwiecień 2024 roku" - poinformowała.(PAP)

autor: Rafał Grzyb