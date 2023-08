Podała, że zamknięta będzie Wisłostrada – od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. "Chodzi o obie jezdnie ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego" - doprecyzowała.

"Dodatkowo nie będzie można zjechać łącznicami z S8 na Wisłostradę. Kierowcy będą mieli możliwość alternatywnej trasy przez węzeł S8 Modlińska z DK61 do Jabłonnej i DW630 do Nowego Dworu do DK7" - przekazała.

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone dwa razy: od soboty, 12 sierpnia, od godziny 18 do niedzieli, 13 sierpnia do godziny 11 oraz od poniedziałku, 14 sierpnia, od godziny 20 do wtorku, 15 sierpnia, do godziny 18. (PAP)

autorka: Marta Stańczyk