"W związku z działaniami pn. +Trzeźwy kierowca 2024+, policjanci podejmują wzmożone czynności wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa" - napisali policjanci na swojej stronie internetowej.

Stan po użyciu alkoholu to stan, w którym stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż 0,2 promila, a nie więcej niż 0,5 promila.

Reklama

Stan nietrzeźwości to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila.

Według przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi 15 pkt karnych i do 2 lat pozbawienia wolności. A przy recydywie, nawet do 5 lat. Z kolei kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka jest zagrożone 15 pkt karnymi i aresztem albo grzywną nie mniejszą niż 2,5 tys. zł (do 30 tys. zł).

Reklama

Za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi w stanie nietrzeźwości od 2,5 tys. zł kary, a w stanie po użyciu nie mniej niż 1 tys. zł.