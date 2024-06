Ruch odbywa się jeszcze ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowej estakadzie, gdzie prowadzone są jeszcze ostatnie prace i trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Druga nitka udostępniona zostanie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Od soboty ruch tranzytowy w całości omija miasto.

Reklama

Trudności w realizacji pierwotnego projektu obwodnicy

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma długość ponad 21 km. Część trasy, w sumie ok. 13 km, oddana została do użytku w 2019 roku. Natomiast na ok. 8-kilometrowym odcinku między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając realizację robót zgodnie z pierwotnym projektem.

Reklama

GDDKiA informowała, że "podłoże, ze względu na bardzo specyficzną i rzadko spotykaną budowę związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, nie nadawało się do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy". Problemem były również wypływy artezyjskie, a próby zastosowania nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Problematyczny odcinek z nowym kontraktem

Przeprojektowanie i budowę problematycznego odcinka wyłączono z pierwotnego kontraktu. Projektanta wybrano w 2019 r., dwa lata później wykonawcę robót. Zostało nim konsorcjum z liderem Polbud Pomorze.

W lipcu 2023 r. otwarty został fragment trasy między węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Od soboty przejezdny jest ostatni brakujący odcinek obwodnicy z 800-metrową estakadą między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Zachód.

Koszt budowy obwodnicy i dalsze prace nad rozbudową S6 do Gdańska

Budowa 8-kilometrowego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa to ostatecznie koszt blisko 600 mln zł, całej trasy – 1,3 mld zł. 370 mln zł to unijne dofinansowanie. Przejazd od węzła Bielice do węzła Sianów Zachód przez Koszalin zajmował około 20 minut, a w godzinach szczytu jeszcze dłużej. Teraz drogą S6 ominięcie Koszalina zajmie mniej niż 10 minut. Od 2019 r. kierowcy mogą jeździć drogą S6 od Goleniowa do Koszalina. Po oddaniu do ruchu obwodnicy Koszalina droga S6 kończy się za Sianowem, ale realizacja S6 jest kontynuowana. W budowie są odcinki Sianów – Sławno i Sławno – Słupsk o łącznej długości 46 km. Trwają zarówno prace drogowe, jak i mostowe, rozpoczęło się wykonywanie podbudów bitumicznych.

Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Trwa również budowa odcinków S6 w województwie pomorskim. Powstaje tam druga jezdnia obwodnicy Słupska oraz cztery odcinki realizacyjne od Słupska do trasy kaszubskiej. Całość połączenia S6 do Gdańska ma być gotowa w I połowie 2026 roku.(PAP)

autorka: Inga Domurat, Małgorzata Miszczuk