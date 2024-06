W kwietniu zeszłego roku krakowscy radni zdecydowali o przesunięciu na 5 sierpnia 2024 r. terminu wejścia w życie uchwały dotyczącej nowych stawek za parkowanie w SPP. Związane to było z unieważnieniem przez wojewodę małopolskiego części tej uchwały. Ówczesny wojewoda Łukasz Kmita w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej zróżnicowania opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej (KK). Wątpliwości wojewody wzbudził zapis, że niższe opłaty dla mieszkańców posiadających KK można wnosić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Zgodnie z pierwotnym planem, zmiany te miały wejść w życie 15 maja 2023 r.

Reklama

Na razie nie ma możliwości, by nowe zasady opłat w SPP weszły w życie

Jak podał w środę krakowski magistrat, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa przedstawiciele Zarządu Transportu Publicznego poinformowali, że na razie nie ma możliwości, by nowe zasady opłat w SPP weszły w życie. Powodem jest to, że krakowscy radni odwołali się od decyzji wojewody małopolskiego, a Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do ich argumentacji. Jednak wojewoda złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wspomnianego wyroku, a rozstrzygnięcie w tej sprawie jeszcze nie zapadło. „Nie wiadomo także, kiedy to nastąpi i czy będzie to w tym roku” - zaznaczył magistrat.

Reklama

Podczas tego samego posiedzenia władze miasta poinformowały także, że w najbliższym czasie nie będzie rozszerzenia strefy płatnego parkowania, gdyż problemem jest m.in. zakup nowych parkomatów, na które nie przewidziano funduszy w budżecie. Zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że w planach jest zakup używanych urządzeń z Warszawy. Według niego dodatkowym problemem są koszty związane z infrastrukturą (m.in. oznaczenie SPP). Projektami uchwał związanymi z tymi zmianami radni mają zająć się na sesji 19 czerwca.

Strefa Płatnego Parkowania w Krakowie: Na jakich zasadach?

Obszar płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w godz. 10.00–20.00 od poniedziałku do soboty i w niektóre dni świąteczne. Obecnie opłata w podstrefie A za godzinę postoju wynosi 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, a w podstrefie C – 4 zł.

2 lutego ub.r. krakowscy radni zdecydowali o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania i zróżnicowaniu opłat dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w mieście. Uchwalono, że mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą mniej, ale tylko płacąc za pośrednictwem aplikacji mobilnych. W podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Jeśli posiadacze KK skorzystają z parkometru, to zapłacą tyle samo co przyjezdni.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wyniesie 9 zł, za drugą – 10 zł, a trzecią – 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.