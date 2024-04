Warszawa wprowadzi kolejną strefę płatnego parkowania? Mieszkańców Mokotowa czekają poważne zmiany

Samochody osobowe to zmora współczesnych aglomeracji. Korki, zanieczyszczenie powietrza, brak miejsc parkingowych to codzienność mieszkańców Warszawy. Dodatkowo Władze miasta chcą wyprowadzić ruch samochodowy w centrum stolicy, zachęcając jednocześnie wszystkich do korzystania z komunikacji miejskiej. Uporządkować sytuację ma rozszerzenie strefy płatnego parkowania.