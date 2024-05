Zarząd Dróg Miejskich zaznaczył, że sprzedaży nie podlegają auta odholowane spod zakazu parkowania. Pod młotek idą auta pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. "Takie samochody usuwane są na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi mamy podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta z mocy ustawy" - przekazali drogowcy.

Jesienią 2021 r. ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż takich pojazdów – na liście znalazło się 8 samochodów, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, za kwotę 92,7 tys. zł. W 2022 r. ZDM sprzedał (w dwóch przetargach) łącznie 63 samochody. 45 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką drogowcy za nie uzyskali, wyniosła 364,6 tys. zł.

Samochodowe perełki z odzysku

W marcu 2023 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie. Lista liczyła 77 samochodów, w tym 4 wystawione powtórnie, a także motocykl. Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i motocykl. Wszystkie z nich zostały już odebrane. Do kasy miasta wpłynęło dzięki temu ponad 400 tys. zł. W czerwcu 2023 r. sprzedanych zostało 31 z 46 pojazdów – 30 samochodów i 1 skuter. Dzięki sprzedaży, do budżetu miasta trafiło prawie 236 tys. zł, w tym 37 tys. zł za BMW Serii 5, które było najdrożej sprzedanym w tym przetargu autem. W październiku 2023 roku ogłoszono szósty przetarg, w którym wystawionych zostało 48 samochodów, z czego sprzedanych zostało aż 46, a do budżetu miasta udało się zyskać na ich sprzedaży ponad 300 tys. zł.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych przetargach sprzedano 189 pojazdów za kwotę ponad 1,4 mln zł.

Teraz, w siódmym przetargu, pod młotek idzie 41 aut zarówno osobowych, jak i dostawczych.

