Odcinek ten to element tzw. północno-zachodniej obwodnicy Białegostoku.

Kolejna inwestycja Unibepu

Odcinek Białystok Północ (dawniej Sochonie) - Dobrzyniewo zbuduje firma Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Wartość kontraktu to ponad 320,8 mln zł.

P.o. dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Norbert Wyrwich poinformował na konferencji prasowej, że ta wywodząca się z regionu firma realizuje obecnie pięć inwestycji drogowych w Podlaskiem.

Droga i węzeł Dobrzyniewo

Dyrektor kontraktu S19 Białystok Północ-Dobrzyniewo Piotr Lipiński poinformował, że droga Białystok Północ-Dobrzyniewo powstanie wraz z węzłem drogowym Dobrzyniewo. Węzeł ten ma być dostosowany do obecnego przebiegu trasy. Zaplanowano m.in. budowę kilkunastu różnych obiektów inżynierskich. Inwestycja (projekt i budowa) ma powstać do 2028 r.

Dyrektor Norbert Wyrwich dodał, że nie jest w ramach tego kontraktu planowane podłączenie do tej trasy na węźle Dobrzyniewo obecnej drogi krajowej nr 65. Dodał, że węzeł Dobrzyniewo powstanie na połączeniu dróg ekspresowych S8 i S19.

"W ramach zadania (Białystok Północ-Dobrzyniewo-PAP) wybudowany zostanie węzeł Dobrzyniewo na skrzyżowaniu S19 z S16. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa – Białystok), a z niego także - w przyszłości - na kierunek Białystok – Lublin (S19)" - wyjaśniła GDDKiA.

10 odcinków S19 w budowie

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku przypomniał, że powstająca droga S19 będzie miała w Podlaskiem 177 km długości. Jej budowa jest podzielona na 15 odcinków, z czego obecnie 10 jest w fazie projektowania i budowy.

Np. na północ od Białegostoku od marca trwa budowa 10 km odcinka trasy S19 Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. W fazie projektowania jest odcinek S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ (13 km) i zaczynają się prace w ramach podpisanej we wtorek umowy na odcinek Białystok Północ-Dobrzyniewo.

Droga S19 zaczyna się przy (nieczynnym obecnie) polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlaskie) i biegnie w stronę Białegostoku (ma omijać miasto od północy i zachodu) i dalej na południe w stronę Lublina i Rzeszowa aż do granicy ze Słowacją w Barwinku. Łączna długość tej trasy to ok. 570 km.

autorka: Izabela Próchnicka