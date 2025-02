Jak poinformował PAP rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Bartosz Gubernat, wniosek o wydanie decyzji ZRID odnośnie do odcinka S19 Dukla-Barwinek wypłynął do urzędu w grudniu 2023 r.

„Wojewoda zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania i 11 marca 2024 r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnienie warunków jego realizacji. Do dziś warunki te nie zostały jednak uzgodnione” – dodał.

Dlaczego tak długo rozpatrywano wnioski?

Gubernat przypomniał, że zgodnie z przepisami decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

„Należy jednak zaznaczyć, że do tego terminu nie wlicza się terminów niezależnych od urzędu, a przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. Chodzi na przykład o usunięcie braków we wniosku, nieprawidłowości w projekcie budowlanym, czy też przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” – podkreślił.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, w przypadku ZRID dla odcinka Dukla-Barwinek, tak długi czas rozpatrywania wniosku wynika m.in. z konieczności wprowadzenie poprawek do projektu budowlanego. Odcinek S19 Dukla–Barwinek, graniczący bezpośrednio ze Słowacją, będzie miał długość 18,2 km. Inwestycję zrealizuje firma Polaqua, a wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł.

Drugi odcinek S19 to Domaradz-Krosno

Drugi odcinek S19, który czeka na decyzję ZIRD to Domaradz-Krosno. Jak podał Gubernat, wniosek do wojewody w tej sprawie wpłynął w marcu ubiegłego roku.

„Wojewoda podkarpacki pod koniec maja 2024 r. zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnienie warunków jego realizacji. Również w przypadku tego wniosku, do dziś warunki nie zostały uzgodnione” – zaznaczył rzecznik.

Odcinek Domaradz-Krosno, który będzie częścią szlaku Via Carpatia, kosztować będzie ponad 1 mld zł. Trasa będzie miała długość ok. 12,5 km; wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa.

Obie decyzje zapadną w połowie roku

Według planów urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie obie decyzje ZRID mają być wydane w połowie tego roku. Umożliwi to rozpoczęcie prac przy budowie tych dwóch odcinków S19.

Czym jest droga S19?

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.