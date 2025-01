Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, inwestycja realizowana jest od marca 2024 roku w systemie Projektuj i buduj.

Po zakończonym zgodnie z harmonogramem etapie opracowania dokumentacji projektowej teraz przyszedł czas na wniosek o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji pozwoli na rozpoczęcie robót budowalnych, a także na uruchomienie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogę.

Najdłuższy i najdroższy odcinek S74

Odcinek S74 Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa ma długości ok. 30 km i jest najdłuższym odcinkiem trasy ekspresowej realizowanym w regionie. Jednoczenie jest to najdroższa inwestycja drogowa w historii województwa świętokrzyskiego, której wartość opiewa na 1,1 mld zł.

Nowy odcinek będzie skomunikowany z użytkowanym już odcinkiem S74 Kielce – Cedzyna i realizowanym Łagów – Opatów. Trasa będzie przebiegać głównie nowym śladem na północ od istniejącej DK74, tworząc obwodnicę Łagowa.

Planowany termin zakończenia inwestycji wyznaczono na I połowię 2028 roku. Po zakończeniu inwestycji między Cedzyną a Łagowem, droga ekspresowa S74 zyska ciągłość na nieprzerwanym, ponad stukilometrowym odcinku od granicy woj. łódzkiego i świętokrzyskiego do Opatowa.

Co powstanie na trasie

W ramach zlokalizowanej w powiecie kieleckim inwestycji zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych (Radlin, Wola Jachowa, Makoszyn i Łagów), obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej i dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych w Górnie.

Ponadto wybudowane będzie 16 wiaduktów w ciągu S74 i nad drogą ekspresową oraz 13 mostów w ciągu drogi ekspresowej i innych dróg publicznych.

Przewidziano też przejście dla zwierząt typu zielony most i ponad trzydzieści przepustów pełniących funkcje ekologiczne. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe komunikujące tereny przyległe.

104 km S74 w województwie świętokrzyskim

Aktualnie trwa realizacja (w systemie Projektuj i buduj) sześciu odcinków S74 w województwie świętokrzyskim. Ich łączna długość to 104 km. Na dwóch odcinkach trwają roboty budowlane, dla czterech złożone są wnioski o decyzję ZRID.

Najbardziej zaawansowana jest budowa obwodnicy Opatowa w ciągu DK9/S74 i łącznika północnego do obwodnicy. Roboty budowlane na tych odcinkach rozpoczęły się w 2023 roku, a zakończą się już za kilka miesięcy. W grudniu ubiegłego roku ruszyły roboty na 16.4 kilometrowym odcinku S74 Mniów – Kielce. Prace na tym odcinku potrwają do 2026 roku. Dla trzech odcinków S74: od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Mniowa (27,5 km), od Łagowa do Opatowa (18,3 km) i przejścia przez Kielce (5 km) opracowane zostały dokumentacje projektowe. Wnioski o wydanie decyzji ZRID zostału złożone w ubiegłym roku. Trwa rozpatrywanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla ok. 70-kilometrowego odcinka S74 Opatów – Nisko.

Ekspresowa trasa skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Będzie stanowić także połączenie pomiędzy węzłami autostrad A1 i A2 a realizowaną trasą S19 Via Carpatia.