Brak możliwości zakupu biletu online

„W systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Zachęcamy do zakupu biletów w kasach biletowych” - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Reklama

Przewoźnik przekazał, że klientom, którzy oświadczą w pociągu, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli nabyć biletów, umożliwiony zostanie zakup biletu bez pobierania opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania.

Jak można kupić bilet?

„Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd. Przepraszamy za utrudnienia” - dodało Intercity.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.