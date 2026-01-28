Wszystkie sześć ofert poniżej szacunkowej wartości inwestycji

Najniższą cenę – 2,34 mld zł netto, czyli 2,88 mld zł brutto, zaproponowało konsorcjum INTOP, Track Tec Construction i Unibep - wynika z środowego otwarcia ofert w przetargu.

Najdroższa oferta, złożona przez konsorcjum: Gülermak, Trakcja, opiewa na 3,25 mld zł netto (prawie 4 mld zł brutto), co oznacza, że różnica pomiędzy skrajnymi propozycjami przekracza 900 mln zł netto.

Drugą pod względem ceny ofertę przedstawił Torpol – 2,96 mld zł netto, czyli 3,64 mld zł brutto. Kolejne propozycje złożyły konsorcja: Intercor za 3,09 mld zł netto (3,81 mld zł brutto), ZUE za 3,15 mld zł netto (3,87 mld zł brutto) oraz Budimex za 3,22 mld zł netto (3,96 mld zł brutto). Wszystkie sześć ofert mieści się poniżej szacunkowej wartości inwestycji, określanej przez PKP PLK na ok. 4 mld zł.

Przewidywany zakres prac

Przetarg na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia został ogłoszony w sierpniu 2025 r. i obejmuje kompleksową modernizację jednego z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Projekt zakłada budowę siedmiu nowoczesnych, zadaszonych peronów, przebudowę trzech przejść podziemnych wraz z montażem wind i schodów ruchomych, wykonanie nowego łącznika między tunelami oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zakres prac obejmuje również modernizację torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie nowa estakada łącząca stację z linią nr 9, nowa nastawnia z komputerowymi systemami sterowania oraz przebudowane zostaną wiadukty nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Zakończenie modernizacji Warszawy Wschodniej umożliwi rozpoczęcie zasadniczej przebudowy linii średnicowej w centrum stolicy.

Zakończenie prac do 2029 r.

Stacja Warszawa Wschodnia obsługuje niemal 1000 pociągów na dobę, w tym około 280 dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych. Prace mają rozpocząć się w 2026 r. i potrwać do 2029 r. Inwestycja będzie finansowana z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju. Spółka zarządza ok. 18,8 tys. km linii kolejowych.