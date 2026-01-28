Zakup nowego taboru zwiększy ofertę przewozową o ok. 7 tys. miejsc

Jak podkreśliła cytowana w komunikacie p.o. prezesa Polregio Aleksandra Grzywaczewska, każdy zakup nowego taboru ma dla spółki kluczowe znaczenie ze względu na skalę potrzeb i ograniczone możliwości finansowe. Zakup wszystkich 22 pojazdów pozwoli zwiększyć ofertę przewozową o ok. 7 tys. miejsc siedzących i stojących.

Co najmniej 310 pasażerów w każdym pociągu

Zamówione pojazdy mają pomieścić co najmniej 310 pasażerów każdy, w tym 190 na miejscach siedzących, oraz osiągać prędkość minimum 160 km/h. Składy będą przystosowane do trakcji wielokrotnej i wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi, gniazdka elektryczne, porty USB oraz przestrzeń do przewozu rowerów. Przewidziano także pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz montaż defibrylatorów i systemu monitoringu.

Pierwsze pojazdy na przełomie 2028 i 2029 roku

Termin składania ofert w przetargu upływa 26 lutego 2026 r. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone na przełomie 2028 i 2029 roku. Ostateczna liczba zamówionych składów będzie zależeć m.in. od wyników naboru w programie FEnIKS (program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - PAP) oraz wysokości pozyskanego dofinansowania.

Spółka przypomina, że w 2025 roku podpisało już umowy na zakup 26 pojazdów dla wybranych województw, a równolegle realizuje kolejne dostawy oraz modernizacje istniejącego taboru.

Jedna czwarta pasażerów w Polsce korzysta z usług Polregio

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział przewoźnika w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie.