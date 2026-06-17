Hitachi i PESA nawiązują strategiczną współpracę dla rozwoju polskiego rynku kolejowego

Współpraca ta stanowi istotny impuls dla rozwoju polskiego przemysłu kolejowego, wzmacniając lokalne kompetencje w obszarach, w których polski rynek dopiero zaczyna budować doświadczenie. Dla PESA oznacza wejście w kolejny etap konsekwentnego rozwoju po przejęciu firmy przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który wspierał jej stabilizację, odbudowę potencjału produkcyjnego oraz przygotowanie do realizacji coraz bardziej zaawansowanych projektów technologicznych i eksportowych. Dzięki temu PESA jest dziś partnerem zdolnym do udziału w strategicznych przedsięwzięciach z jednym z globalnych liderów branży kolejowej. Z kolei Grupa Hitachi, dzięki partnerstwu z największym polskim producentem taboru kolejowego, znacząco umocni swoje zaangażowanie w kluczowe obszary polskiej gospodarki, w tym transport, energetykę i finanse.

Bydgoszcz stanie się lokalnym centrum kompetencyjnym

w dziedzinie zaawansowanych technologii kolejowych

Konsorcjum w przetargu na pojazdy bardzo dużych prędkości dla PKP Intercity

Jednym z kluczowych punktów podpisanego Memorandum of Understanding („MoU”) pomiędzy Hitachi Rail a PESA Bydgoszcz jest wspólny udział w przetargu PKP Intercity na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), osiągających prędkość eksploatacyjną co najmniej 320 km/h (tzw. pojazdy VHS – very high speed), z opcją na kolejne 35 składów oraz ich utrzymanie przez 30 lat. Porozumienie zakłada dwuetapowy proces produkcji. 20 pierwszych jednostek miałoby powstać w zakładach Hitachi Rail we Włoszech. W drugim etapie projektu przewidziane jest włączenie oraz stopniowe zwiększanie udziału bydgoskiej firmy w procesie produkcyjnym, co doprowadzi do docelowej, częściowej polonizacji pojazdów VHS. PESA miałaby także odpowiadać za utrzymanie techniczne wszystkich pociągów na terenie Polski.

W ramach konsorcjum partnerzy planują zaoferować polskiemu przewoźnikowi flagowy pociąg Hitachi Rail – ETR1000, który w ciągu minionej dekady świetnie sprawdził się na europejskich trasach kolei dużych prędkości, wzmacniając rolę kolei jako alternatywy dla lotów krótkodystansowych. Pojazdy ETR1000 są przystosowane do eksploatacji w krajach takich jak Niemcy, Austria, Włochy czy Francja, przy różnych systemach zasilania i różnych rodzajach sygnalizacji, stosowanych w Europie. Wyróżnia je m.in. aerodynamiczna konstrukcja i najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, co przekłada się na wysoką wydajność operacyjną. Komfort podróży zapewniają pasażerom m.in.: bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna, oświetlenie LED, klimatyzacja, dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, monitoring pokładowy, Wi-Fi czy gniazdka elektryczne, przy czym określone rozwiązania można elastycznie dopasować do potrzeb zamawiającego.

Hitachi i PESA nawiązują strategiczną współpracę dla rozwoju polskiego rynku kolejowego

Nowe kompetencje dzięki transferowi technologii

Współpraca z producentem legendarnego japońskiego Shinkansena oraz słynnego pojazdu ETR1000 otwiera też przed PESA zupełnie nowe możliwości technologiczne. Drugim bardzo istotnym elementem partnerstwa jest transfer technologii, obejmujący między innymi technologię spawania konstrukcji aluminiowych pudeł pociągów i budowy pojazdów dwupokładowych. W Bydgoszczy powstaną nowoczesne hale produkcyjne, które staną się lokalnym centrum kompetencji dla tych technologii, dzięki czemu kolejne projekty, obejmujące m.in. produkcję nowoczesnych pojazdów piętrowych, będą mogły być realizowane w Polsce.

– Współpraca z Hitachi Rail, globalnym pionierem pojazdów dużych prędkości oraz liderem innowacyjnych technologii kolejowych, to dla nas historyczny moment. Dzięki transferowi technologii i budowie centrum kompetencji konstrukcji aluminiowych w Bydgoszczy, PESA wchodzi do europejskiej ligi producentów najszybszych pociągów. To nie tylko wspólna oferta dla PKP Intercity, ale fundament pod produkcję w naszych bydgoskich zakładach nowoczesnych pojazdów piętrowych na rynki całej Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz SA.

– Współpraca z PESA stanowi kamień milowy w rozwoju naszej międzynarodowej działalności oraz innowacyjnych rozwiązań dla kolei w całej Europie. Łącząc globalną, specjalistyczną wiedzę z silnym potencjałem lokalnym, aktywnie przyczyniamy się do tworzenia bardziej zintegrowanego, efektywnego i zrównoważonego ekosystemu mobilności, zgodnie z naszą długoterminową wizją przyszłości kolei – podkreślił Stefano Santinelli, Senior Vice President, Chief Government, PA & Communications Officer, Hitachi Rail.

– Porozumienie z PESA Bydgoszcz to dla nas kluczowy element rozwoju na polskim rynku taborowym i świetne dopełnienie lokalnego biznesu Hitachi Rail, obejmującego dotychczas głównie cyfrowe, interoperacyjne systemy signallingowe ERTMS. Naszym celem jest długoterminowe, kompleksowe zaangażowanie w budowanie w Polsce nowoczesnej, niezawodnej oraz zrównoważonej kolei w oparciu o sprawdzone, innowacyjne rozwiązania. Strategia Hitachi Rail zakłada przy tym inwestycje w local content, nie tylko w rozumieniu rozwoju produkcji, ale także lokalnych kompetencji w skali całego rynku. Jesteśmy przekonani, że będzie to największa wartość dodana, której beneficjentem będzie nasz kraj – powiedział Paweł Przyżycki, prezes zarządu Hitachi Rail w Polsce.

– Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Grupy Hitachi w całej Europie, na którym jesteśmy obecni od 20 lat. Codziennie ok. 7 000 naszych pracowników zatrudnionych w 26 lokalizacjach, 6 fabrykach, przyczynia się do tworzenia stabilnej i odpornej na kryzysy polskiej gospodarki. Rozwijamy się dwutorowo – poprzez inwestycje w nasze lokalne fabryki oraz centra operacji i technologii, a także poprzez strategiczne partnerstwa. Do tej pory nawiązaliśmy takie partnerstwa w branży energetycznej w zakresie budowy pierwszej w Europie floty SMR-ów czy modernizacji sieci przesyłowej, a także z największymi polskimi bankami w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT oraz usług cyberbezpieczeństwa. Teraz przyszła kolej na transport – trzeci, strategiczny filar naszego biznesu w Polsce. Partnerstwo z firmą PESA Bydgoszcz wyznacza nowe kierunki rozwoju nie tylko dla Grupy Hitachi w Polsce, ale także dla całej polskiej branży kolejowej – powiedział Tadeusz Woszczyński, General Manager CEE w Hitachi Europe Ltd.

– Partnerstwo PESA i Hitachi Rail to kolejny etap rozwoju bydgoskiej spółki, w którym PESA coraz śmielej zaczyna odgrywać rolę wiodącego partnera przemysłowego w projektach wymagających kompetencji hi-tech. Partnerstwo to opiera się na europejskich zasobach Hitachi Rail, w tym włoskich doświadczeniach w produkcji taboru dla kolei dużych prędkości, szerzej wpisując się w strategiczny wymiar współpracy Polski z Japonią – jednym z globalnych liderów technologii kolejowych. Dla PFR to przykład inwestycji, która wzmacnia polski przemysł przez transfer technologii, ale także buduje trwałe miejsce Polski w europejskich łańcuchach wartości. Dla mnie osobiście ważne jest również to, że dalszy rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce przyczynia się do transformacji energetycznej – powiedział Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Hitachi i PESA nawiązują strategiczną współpracę dla rozwoju polskiego rynku kolejowego

Perspektywy na przyszłość – zagraniczna ekspansja

Partnerstwo PESA Bydgoszcz i Hitachi Rail ma charakter długofalowy i obejmuje współpracę w zakresie produkcji taboru także na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz rynek skandynawski. Portfolio oferowanych pojazdów będzie obejmowało pociągi dużych prędkości oraz składy piętrowe, budowane w technologii aluminiowej i produkowane w Polsce. W przyszłości może ono rozszerzyć się o pociągi typu inter-regio oraz metra.