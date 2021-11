"Wagony Combo są pierwszymi takimi pojazdami w Polsce. To wielofunkcyjne wagony o podwyższonym standardzie, w których zadbano o odpowiednie wyciszenie wnętrza, wymieniono wózki jezdne na nowe typu 25AN4, wydzielono przedziały rodzinne, przedział dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku. W pojeździe znalazła się też część bezprzedziałowa i przestrzeń, w której można bezpiecznie przewieźć rowery" - czytamy w komunikacie.

Pojazdy posiadają dwa wydzielone przedziały dla opiekunów z dzieckiem, a ich ściany i wykładzinę podłogową zdobi grafika z motywem zwierzęcym. Siedziska foteli łączą się ze sobą, dzięki czemu powstaje jedna wygodna płaszczyzna. W przedziałach znajdują się gniazdka elektryczne i gniazdka USB, a toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci. W wagonach jest specjalny przedział przeznaczony do podróży dwóch osób z niepełnosprawnością wraz z dwoma opiekunami, w którym zabudowano dwa pełnowymiarowe fotele oraz wyznaczono dwa miejsca na wózek inwalidzki z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa. Pozostałą część wagonu tworzy przestrzeń bezprzedziałowa, wymieniono.

Wagony kursują na trasach:

Szczecin - Trójmiasto - Olsztyn - Białystok;

Wrocław/Zielona Góra - Poznań - Gdynia/Olsztyn - Białystok;

Kraków/Lublin- Katowice - Wrocław - Zielona Góra -Szczecin - Świnoujście;

Przemyśl - Lublin - Warszawa - Bydgoszcz - Gdynia/Piła - Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski;

Suwałki - Białystok/Lublin - Warszawa - Poznań - Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

"Dostawa 60 zmodernizowanych wagonów Combo to jeden z kilku projektów, które dla narodowego przewoźnika realizuje konsorcjum Pesa i ZNTK Mińsk Mazowiecki. Wartość wszystkich podpisanych kontraktów między PKP Intercity a Konsorcjum PESA Bydgoszcz - ZNTK Mińsk Mazowiecki w ramach programu inwestycyjnego przewoźnika wynosi 2,017 mld zł brutto. Najnowszy z nich został podpisany w grudniu 2020 roku i w jego ramach Konsorcjum zmodernizuje 125 wagonów typu 111A i 141A oraz dokona ich późniejszych przeglądów technicznych na trzecim poziomie utrzymania. Oprócz wagonów Combo Konsorcjum modernizuje dla PKP Intercity również elektryczne zespoły trakcyjne ED74. Do przewoźnika w najbliższym czasie trafią pierwsze dwa z 14 składów. Wartość zamówienia wynosi 274,8 mln zł brutto. Dostawa unowocześnionych pojazdów nastąpi do czerwca 2023 roku" - czytamy także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej. W 2020 r. PKP IC przewiozło ok. 27 mln osób.