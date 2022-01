„Od 30 listopada ub. roku decyzje strony ukraińskiej doprowadziły do zablokowania kolejowych przejść granicznych miedzy Polską a Ukrainą dla tranzytu kolejowego kierowanego do Polski (o czym informował polski minister infrastruktury w korespondencji do KE z 3 grudnia 2021 r.)” - czytamy w interpelacji.

Jak zauważa eurodeputowana, beneficjentem tego typu działań jest między innymi sektor transportowy Federacji Rosyjskiej prowadzący połączenia z Chin do UE poprzez port w Kaliningradzie, a negatywne skutki tej sytuacji ponoszą polscy i unijni przewoźnicy kolejowi rozwijający zgodnie z założeniami polityki transportowej UE lądowe przewozy kolejowe.

Eurodeputowana Mazurek pyta Komisję Europejską, "jakie działania podjęła wobec Ukrainy, by zapobiec blokadzie m.in. połączeń euroazjatyckich z zewnętrznymi granicami UE przez Polskę i zakłóceniu łańcucha dostaw dla obywateli UE".