Nazwa dwuwagonowego pociąg „Hybari” powstała z połączenia słów „hybryda” i japońskiego słowa oznaczającego skowronka. Przygotowanie i budowa prototypu kosztowała około 4 miliardów jenów (35 milionów dolarów). Na jednym napełnieniu wodorem pociąg może przejechać do 140 kilometrów (87 mil) z maksymalną prędkością 100 km/h.

East Japan Railway, która opracowała pociąg we współpracy z Toyota Motor i Hitachi, planuje wykorzystać seryjnie produkowane egzemplarze do wymiany floty napędzanej silnikami wysokoprężnymi. Część produkcji będzie również przeznaczona na eksport. Do komercyjnego użycia pociągi powinny być wprowadzone w 2030 roku.

Wodorowa przyszłość

Chcą osiągnąć emisje na poziomie zero netto Japonia postawiła na wodór, jako kluczowe źródło czystej energii. Toyota dąży do dziesięciokrotnego wzrostu produkcji napędzanych wodorem samochodów Mirai. Służyć temu ma model drugiej generacji, ale na razie na drogach coraz częściej jeżdżą autobusy i pojazdy użytkowe napędzane ogniwami paliwowymi.

Rząd Japonii ogłosił, że zamierza zwiększyć zużycie wodoru do 20 milionów ton do 2050 roku, podczas gdy firmy energetyczne, takie jak Iwatani i Kawasaki Heavy Industries, próbują budować łańcuchy dostaw wodoru, aby obniżyć jego cenę.

Europa była pionierem w zakresie pociągów wodorowych, a Niemcy wprowadziły pierwszy na świecie pociąg zbudowany przez Alstom SA w 2018 roku. Siemens i Deutsche Bahn opracowują nowe rodzaje pociągów regionalnych i specjalne stacje paliwowe, które przetestują w 2024 roku.