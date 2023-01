Reklama

W czwartek Zespół Prasowy PKP Intercity S.A. przekazał mediom informację, w której wyjaśnia powody podniesienia cen biletów na przejazdy kolejowe.

Winna putinflacja

Jak wyjaśnia Zespół: "Głównym powodem, dla którego jesteśmy zmuszeni zmienić ceny i dostosować je do realiów rynkowych jest bardzo duży wzrost cen energii spowodowany przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją." Dalej pisze: "Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej."

Według oświadczenia najnowsze prognozy spółki wskazują na potencjalny wzrost kosztów operacyjnych w przeliczeniu na pasażera, w roku 2023 względem roku 2022, który może przekroczyć 40 proc. Zmiana cen biletów nie zrekompensuje więc skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi.

Tańsze będą tańsze (choć droższe)

Dalej możemy przeczytać: "w 2022 roku ponad 90 proc. wszystkich osób przewiezionych przez PKP Intercity stanowili pasażerowie pociągów kategorii TLK i IC. Około 53,5 mln pasażerów z blisko 59 mln podróżowało więc pociągami kategorii ekonomicznych, w których procentowy wzrost cen jest niższy (wzrost ok. 11,8 proc.) niż w przypadku połączeń kategorii EIC i EIP (wzrost o 17,4 proc. dla kat. EIC oraz o 17,8 proc. dla kat. EIP). Ceną za pojedynczy bilet, którą płaci ponad 90 proc podróżnych, jest więc maksymalnie kilkadziesiąt złotych w zależności od relacji pociągu, np. jadąc pociągiem kategorii ekonomicznej (TLK lub IC) na trasie z Warszawy do Krakowa pasażer do 10 stycznia br. płaci maksymalnie 68 zł, po 11 stycznia br. zaś zapłaci 76 zł.

Zespół radzi, jak obniżyć koszty podróży: "Sposobem na obniżenie ceny biletów w pociągach TLK i IC jest skorzystanie z oferty Taniej z Bliskimi. Dzięki tej skierowanej do rodzin i małych grup ofercie już nawet 2 osoby podróżujące wspólnie mogą zakupić bilety o 30 proc. taniej. Wystarczy tylko zakupić bilet na dzień przed odjazdem pociągu. Cenę promocyjną można dodatkowo obniżyć, korzystając z ulg ustawowych, które przysługują studentom czy uczniom."

O ile wzrosną ceny?

"Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz PKP Intercity podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio w wysokości:

• 17,8 proc. dla kategorii EIP;

• 17,4 proc. dla kategorii EIC;

• 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC.

Cenę przejazdu można obniżyć korzystając z licznych ofert promocyjnych funkcjonujących u przewoźnika" - napisano w komunikacie.

