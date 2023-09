Celem programu Kolej Plus jest uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to także miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Z informacji przesłanej PAP wynika, z ramach programu Kolej Plus PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły z samorządami 33 umowy o współpracy przy realizacji inwestycji, których łączna wartość to około 12,6 mld zł. Porozumienia te pozwoliły na podpisanie 12 umów, o wartości ok. 200 mln zł, z wykonawcami dokumentacji projektowych dla inwestycji, które mają być zrealizowane w programie. Wartość inwestycji, dla których podpisano umowy projektowe wynosi około 5,4 mld zł.

Program Kolej Plus jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu i związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

W programie 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Program Kolej Plus, który zaplanowano do 2029 r., jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld zł środki jednostek samorządu terytorialnego. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski