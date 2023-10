Dwa obszary podległe ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi zasługują na całkiem odmienną ocenę.

Transportowy szkielet

Nie da się ukryć, że w przypadku budowy dróg mamy do czynienia z dość sprawną machiną. Przez ostatnie cztery lata, od 2019 r. do końca 2022 r., przybyło prawie 1200 km tras szybkiego ruchu, w tym 178 km autostrad i 1021 km ekspresówek. Budowy dróg nie zatrzymały pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Powoli kończymy „ruszt” najważniejszych tras. Po oddaniu całej autostrady A4 łączącej Niemcy z Ukrainą wiosną tego roku udało się ukończyć trasę A1 z Trójmiasta do granicy z Czechami.

