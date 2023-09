Drugą najdłuższą trasę tego typu posiada państwo w Europie – Hiszpania (ponad 3, 6 tys. km). Podium zamyka Japonia, sieć kolei dużych prędkości w Kraju Kwitnącej Wiśni to ponad 3 tys. km.

W porównaniu z liderami sieć kolei dużych prędkości w Stanach Zjednoczonych „jest raczej słabo rozwinięta" (ponad 700 km) – zaznacza Statista.

Jak postępuje rozbudowa kolei dużych prędkości? Od 2020 r. w Chinach powstało ok. 5 tys. km, natomiast w Hiszpanii było to ok. 330 km., z kolei w Japonii ok. 40 km. „W większości pozostałych krajów rozwój uległ zahamowaniu" – podkreśla Statista,

Kolej dużych prędkości. Oto najdłuższe sieci na świecie:

Chiny 40 474 km;

Hiszpania 3 661 km;

Japonia 3 081 km;

Francja 2 735 km;

Niemcy 1 571 km;

Włochy 921 km;

Korea Południowa 873 km;

Stany Zjednoczone 735 km.