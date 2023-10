Dane Urzędu Transportu Kolejowego pokazują, że pasażerowie w ostatnich latach wracają do pociągów. PKP Intercity spodziewa się, że w tym roku przewiezie rekordowe w swojej 22-letniej historii ponad 60 mln podróżnych. By sprostać obsłudze coraz większej liczby pasażerów, spółka musi kupować nowe pociągi. Tłok na najbardziej obleganych trasach miał zostać rozładowany dzięki zakupowi 38 siedmiowagonowych składów piętrowych i 45 lokomotyw. Każdy ze składów miałby zabierać ponad 700 podróżnych. Wszystko jednak wskazuje na to, że spółce PKP Intercity nie uda się już drugi przetarg w tej sprawie.

Reklama

Treść całego tekstu można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.