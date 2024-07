Wiceministrowie infrastruktury Maciej Lasek i Piotr Malepszak oraz przedstawiciele spółek Centralny Port Komunikacyjny i PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawili wczoraj najważniejsze plany kolejowe na najbliższe lata. Te dwa ostatnie podmioty będą teraz ściśle współpracować, co do tej pory nie było oczywiste. CPK i PKP PLK często szły osobnymi drogami, czego ekstremalnym przykładem było złożenie przez przedstawicieli tej pierwszej spółki zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tę drugą. Chodziło o to, że PKP PLK bez konsultacji z CPK chciały modernizować linię z Katowic do Jastrzębia Zdroju. Spółka budująca port w Baranowie planowała tam całkiem nową linię.

Y, czyli igrek za 80 mld zł

Reklama

W najbliższych latach największą inwestycją kolejową ma być linia igrek z Warszawy przez CPK i Łódź do Wrocławia i Poznania. To prawie 480-kilometrowa trasa, na której pociągi będą się rozpędzać do 300–320 km/h. Poznaliśmy przybliżony harmonogram realizacji inwestycji, która pochłonie prawie 80 mld zł.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ