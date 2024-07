Kolej dużych prędkości w Polsce

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek zapowiedział 2 lipca, że przetarg na budowę tunelu dalekobieżnego pod Łodzią zostanie ogłoszony w ciągu tygodnia. To byłby pierwszy fragment linii igrek z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Przetargu wciąż jednak nie ma. Jak się dowiedzieliśmy, spółka CPK musi potwierdzić finansowanie przedsięwzięcia. Właśnie się okazało, że do inwestycji nie dołoży się unijny fundusz „Łącząc Europę”. Przewidziane na tunel 2,8 mld zł trzeba będzie wygospodarować z budżetu państwa, a potem starać się o refinansowanie inwestycji w ramach innych konkursów unijnych.

Nie milknie również krytyka po tym, jak obecny rząd w zeszłym tygodniu zaprezentował koncepcję horyzontalnego rozkładu jazdy. To mapa proponowanych linii kolejowych, która ma zacząć obowiązywać od 2030 r., gdy rynek dalekobieżnych przewozów kolejowych zostanie zliberalizowany. Z planu można było wywnioskować, że pędzące igrekiem pociągi ominą mniejsze miasta, takie jak Sieradz czy Kalisz.

