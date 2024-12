Przetargi na inwestycje kolejowe w Polsce w 2025 roku

Reklama

"W tym roku ogłosiliśmy przetargi na 18,8 mld zł, natomiast nie zwalniamy tempa i w przyszłym roku chcemy ogłosić przetargi w przedziale od 15 do 20 mld zł" - powiedział PAP Wyborski. Wskazał, że "największymi tematami" w przyszłym roku będą m.in. nowa linia od Krakowa do Nowego Sącza i Zakopanego (tzw. linia Podłęże-Piekiełko), modernizacja linii z Bydgoszczy przez Kościerzynę do Gdyni oraz przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia.

Wyjaśnił, że obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. "Zakładamy, że zakończy się to w pierwszym kwartale, co pozwoli nam przygotować dokumentację do przetargu i ogłosić go w czwartym kwartale przyszłego roku" - powiedział.

Wyborski podkreślił, że przetarg zostanie ogłoszony po zakończeniu modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. "Uruchomienie pełnych funkcjonalności dworca Warszawa Zachodnia, związanych z przejściem podziemnym i komercjalizacją, nastąpi na przełomie trzeciego - czwartego kwartału przyszłego roku. Mniej więcej w tym czasie ogłosimy przetarg na modernizację dworca Warszawa Wschodnia" - dodał.

Przetargi na początku 2025 roku

Szef PKP PLK przekazał również, że spółka ogłosi na początku roku przetargi o wartości prawie 10 mld zł. Będzie to między innymi przebudowa linii Białystok-Ełk o wartości około 6 mld zł oraz przetargi za około 3-4 miliardy złotych na ostatnie odcinki na liniach łączących Kraków z Nowym Sączem i Zakopanem.

Rozmówca PAP podkreślił, że spółka chce jak najbardziej zwiększyć prędkości przejazdów, cały czas trwa planowanie działań w tej kwestii. "Myślę, że za kilka miesięcy będziemy w stanie powiedzieć, jakie mogą być główne efekty" - powiedział. Przypomniał, że w tym roku udało się zwiększyć prędkość pociągów na 1650 km polskich torów.

"Zakończyliśmy duże modernizacje i mamy rekordowe czasy przejazdu od Warszawy do Białegostoku, od Warszawy do Poznania, od Poznania do Szczecina czy z Krakowa do Zakopanego. Przeprowadziliśmy również rewitalizacje i działania utrzymaniowe - na przykład linia Wrocław-Kłodzko-Międzylesie czy linia od Nasielska do Raciąża i w przyszłym roku do Sierpca" - dodał.

Poprawa bezpieczeństwa na torach kolejowych

W kwestii bezpieczeństwa na torach Wyborski zwrócił uwagę, że w ciągu 11 miesięcy tego roku wypadków z winy osób zarządzających infrastrukturą kolejową było o 40 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, a liczba wypadków ze względu na zły stan infrastruktury spadła o 75 proc. "Natomiast z punktu widzenia całego systemu kolejowego widzimy w tym roku sporą liczbę wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie 99 proc. z nich jest spowodowanych przez kierowców" - dodał.

"Wzrosła też liczba wypadków spowodowanych przez osoby, które wchodzą na teren kolejowy, dla których czasami jest on codzienną drogą do domu, drogą na skróty, która okazuje niebezpieczna. Podejmujemy - wspólnie i z policją, i z zarządcami dróg - akcję uświadamiającą kierowców, czym może grozić brak respektowania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych po to, żeby jak najbardziej redukować tę wypadkowość, która nie jest spowodowana przez zaniedbanie ze strony PLK" - zaznaczył.

Wyzwania we wdrażaniu systemu GSM-R

Dopytywany o wdrożenie na polskich liniach sieci GSM-R (system łączności cyfrowej służący do komunikacji w transporcie kolejowym) zauważył, że od dwóch lat postęp prac w tym temacie "jest bardzo znikomy". "Oczekujemy, że w ciągu kilku tygodni będziemy mieć spójną decyzję, czy ten projekt będzie kontynuowany, czy będziemy musieli wybrać alternatywne rozwiązania" - dodał.

System GSM-R ma zastąpić na większości linii kolejowych wdrożony 40 lat temu system radiołączności VHF. Jest on również niezbędny do wprowadzania systemu bezpiecznej kontroli pociągów ETCS dla najwyższego poziomu 2, który będzie instalowany na wybranych liniach kolejowych w Polsce.

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. (PAP)

Filip Ostrowski