"Od 4 września linie Emirates wznowią loty pasażerskie do Warszawy, zaczynając od połączeń dwa razy w tygodniu, a od 7 października do trzech w ciągu tygodnia" - poinformował Emirates w komunikacie.

Rejsy na trasie Dubaj-Warszawa będą wykonywane szerokokadłubowymi samolotami Boeing 777-300 w piątki i niedziele; a od 7 października dodane zostanie dodatkowe połączenie w środy.

Jak przekazano, wznowienie rejsów pasażerskich do Warszawy rozszerzy we wrześniu siatkę Emirates do 75 miast – linie oferują podróżnym w Polsce dostęp do Dubaju i do 28 miast w regionie Azji i Pacyfiku oraz 13 na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

"Linie lotnicze stopniowo przywracają swoją sieć, ściśle współpracując z międzynarodowymi i lokalnymi władzami, aby odpowiedzialnie wznawiać operacje pasażerskie i zaspokajać popyt na podróże, jednocześnie stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów, załogi i społeczności" - podkreślił przewoźnik.

Przewoźnik poinformował, że testy PCR na Covid-19 są obowiązkowe dla wszystkich pasażerów przylatujących do Dubaju i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, włączając w to podróżnych tranzytowych, obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rezydentów i turystów, niezależnie od kraju, z jakiego przylatują.

"W przypadku rozpoznania COVID-19 podczas podróży przewoźnik pokryje koszty świadczeń medycznych bez dodatkowych opłat ze strony pasażera. Ochrona przysługuje automatycznie pasażerom lecącym liniami Emirates do 31 października 2020 r. (pierwszy lot powinien odbyć się nie później niż 31 października 2020 r.) i obowiązuje przez 31 dni od momentu przebycia pierwszego odcinka podróży" - czytamy.

Linie Emirates zapewniają, że wdrożyły zestaw środków na każdym etapie podróży, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim klientom i pracownikom zarówno w trakcie lotu, jak i przed wejściem na pokład. Podróżującym są rozdawane bezpłatne zestawy higieniczne zawierające maski, rękawiczki, środki dezynfekujące i chusteczki antybakteryjne.

