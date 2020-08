"W pierwszym kwartale 2020 roku polski rynek przewozów lotniczych zaczął odczuwać skutki rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Już w lutym spowolniła dynamika ruchu dalekowschodniego, a od połowy marca całkowicie zawieszono ruch pasażerski. W tym okresie polskie lotniska obsłużyły niecałe 8 mln pasażerów, czyli o 15 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku" - poinformował we wtorek Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Dodano, że spadki w liczbie obsłużonych pasażerów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowały wszystkie polskie lotniska, za wyjątkiem Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost. Większość linii lotniczych przewiozła mniejszą liczbę pasażerów niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

ULC zauważa, że pierwsze dwa miesiące 2020 roku można zaliczyć do udanych. "W styczniu liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wzrosła o 13 proc., a w lutym o 10 proc. w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 roku – w marcu odnotowano już spadek w wysokości 62 proc. Marcowe wyniki przełożyły się na spadki w całym kwartale" - wskazuje Urząd.

Z danych ULC wynika, że największy polski port lotniczy, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, obsłużyło w tym okresie 3,1 mln pasażerów, czyli o niecałe 0,6 mln mniej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Z usług drugiego co do wielkości lotniska – Portu Lotniczego Kraków-Balice – skorzystało 1,5 mln pasażerów w pierwszym kwartale, a więc o 98 tys. mniej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Jedynie Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost osiągnął w pierwszym kwartale 2020 r. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 – o 2,3 tys. pasażerów.

Jeśli chodzi o przewoźników lotniczych, to w pierwszym kwartale tego roku najwięcej pasażerów przewiózł Ryanair – ponad 2,2 mln; to o 400 tys. pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku. Na drugim miejscu znalazły się PLL LOT – 2,1 mln pasażerów, to o 368 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wizz Air przewiózł blisko 1,7 mln podróżnych, co dało 25 tys. mniej niż w pierwszym kwartale ub.r.

W przypadku przewozów międzynarodowych w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale tego roku odnotowano spadek liczby pasażerów o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Liczba operacji spadła w tym okresie o 12 proc. W ramach międzynarodowych przewozów regularnych przewieziono o prawie 1,3 mln pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale ub.r., ale w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 21,5 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie. W ruchu międzynarodowym liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, a następnie Wizz Air i PLL LOT, przy czym wszyscy trzej przewoźnicy odnotowali w tym okresie mniejszą liczbę pasażerów niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

W ramach przewozów krajowych w pierwszym kwartale br. przewieziono o 157 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku, co daje spadek o 18,5 proc. Najwięcej pasażerów w ruchu krajowym przewiózł PLL LOT (640 tys.); to o niemal 161 tys. pasażerów mniej niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Z danych ULC wynika, że w ruchu regularnym najwięcej pasażerów podróżowało na trasach do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy. Wzrosty można było zaobserwować też w przypadku Gruzji i Islandii.

Z kolei w ruchu czarterowym odnotowano w pierwszym kwartale 2020 roku wzrost liczby pasażerów podróżujących z/do polskich portów lotniczych o 5,2 proc., czyli o niecałe 22 tys. pasażerów. Najbardziej popularnymi kierunkami w tym okresie były Egipt, Hiszpania i Wielka Brytania (w dużej mierze za sprawą akcji #LOTdoDomu). Największe spadki wystąpiły w przypadku Izraela, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.