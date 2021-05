Ziobro, pytany na konferencji prasowej w resorcie o działania w związku ze zmuszeniem do lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku, przypomniał, że jako prokurator generalny polecił wszcząć w tej sprawie śledztwo. "To postępowanie jest prowadzone, ale prowadzimy też usilne działanie w wymiarze międzynarodowym, zmierzając do nadania temu śledztwu rangi międzypaństwowej" - wyjaśnił.

"Są też takie możliwości. Daje je kodeks postępowania karnego" - wskazał minister. Jak zaznaczył, obecnie trwają na ten temat rozmowy, ale nie będzie wchodził w szczegóły.

Postępowanie wszczęte na polecenie PG prowadzone jest w kierunku "użycia podstępu i groźby w celu przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym oraz pozbawienia wolności jego pasażerów". Chodzi o czyny z art. 166 par. 1 i art. 189 par. 1 Kodeksu karnego.

Ziobro na konferencji pytany był także o kwestie ścigania przedstawicieli reżimu. "Jeżeli chodzi o ściganie przedstawicieli reżimu takiego lub innego państwa, które dopuszcza się przestępstw lub zbrodni przeciwko prawu międzynarodowemu, przeciwko podstawowym zasadom funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej również naruszając czy gwałcąc właściwe prawa swoich obywateli - to tutaj właściwe są organy międzynarodowe" - powiedział.

W jego ocenie to nie poszczególne państwa powinny zajmować się egzekwowanie prawa w takim zakresie, ale państwa współdziałając, powinny tworzyć mechanizm pozwalający wyegzekwować odpowiedzialność od takiego państwa. "To gwarantuje znacznie wyższą skuteczność takich działań. A tu przecież chodzi o skuteczność, a nie o działanie tylko dla działania" - zaznaczył.

Samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku w niedzielę z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Po wylądowaniu samolotu w stolicy Białorusi zatrzymano Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny".

Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu". W poniedziałek szefowie unijnych państw i rządów zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sektorowych sankcji gospodarczych na Białoruś. Unijna przestrzeń powietrzna ma zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska