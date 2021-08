Modele „Alice”, bo tak nazywają się zamówione samoloty, zostaną zbudowane przez firmę Eviation Aircraft Ltd. Będą mogły transportować ładunki o masie 1179 kg na odległość ponad 814 km.

„Modele Alice mogą być ładowane prądem w czasie załadunku i rozładunku towarów” – czytamy we wtorkowym oświadczeniu DHL. Pełne ładowanie baterii samolotu zajmie ok. 30 minut. Pojazdy dołączą do floty DHL w 2024 roku i będą obsługiwały trasy w Kalifornii w USA – zapowiedziała firma.

„Elektryfikacja każdego środka transportu odgrywa kluczową rolę i w istotny sposób przyczyni się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju związanego z zerowymi emisjami” – skomentował dyrektor wykonawczy DHL Express John Pearson.