"Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w 2021 r. wyniosła 297 648 (444 661 w 2019 r.), to spadek o 33 proc., a wobec 2020 r. to wzrost o 53 proc. (193 701 w 2020 r.)" - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w raporcie dotyczącym zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 oraz 2019.

Z raportu wynika, że największą w 2021 r. liczbę operacji w polskiej przestrzeni powietrznej odnotowano w III kwartale: w sierpniu (58,8 tys.), we wrześniu (55,4 tys.) oraz w lipcu (54,2 tys.).

Największe spadki w porównaniu do 2019 r. odnotowano w czasie pierwszego półrocza w lutym (-72 proc.), styczniu (-68 proc.) oraz kwietniu i maju (po -66 proc.).

"W całym 2021 roku liczba wszystkich operacji lotniczych (...) spadła o 47 proc. do poziomu 479,7 tys. operacji (vs. 2019). Natomiast rok do roku (2020 vs. 2021) liczba wzrosła o 27 proc. z 376,9 tys. do 476,7 tys. operacji" - przekazała PAŻP.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki zanotowano w Bydgoszczy (-51 proc.), Warszawie (-50 proc.) oraz Rzeszowie (-49 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym odnotowano w Łodzi (-16 proc.), Modlinie (-32 proc.) oraz Katowicach (-34 proc.).

Jeśli chodzi o liczbę wszystkich operacji lotniczych, w tym także przeloty tranzytowe nad Polską, w 2021 r. było ich 479 tys. 744 (912 tys. 455 w 2019 r.), co oznacza spadek o 47 proc. rdr, a wobec 2020 r. wzrost o 27 proc. (376 tys. 969 w 2020 r.).